Гори камион на Рачи, гужве неизбјежне

Аутор:АТВ редакција
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На мосту преко ријеке Саве, на граничном прелазу Рача између Босне и Херцеговине и Србије, дошло је до пожара на теретном возилу.
Према првим информацијама са терена, пожар је захватио кабину и дио теретног простора камиона, а над мостом се шири густ црни дим.
Због застоја на Рачи и очекиваних вишесатних гужви, сви возачи који планирају прелазак границе између БиХ и Србије позивају се да одмах преусмјере своја возила на алтернативне граничне прелазе, преноси "БЛ Портал".
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