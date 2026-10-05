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Гори камион на Рачи, гужве неизбјежне

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05.10.2026 18:57

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Гори камион на Рачи
Фото: Вибер

На мосту преко ријеке Саве, на граничном прелазу Рача између Босне и Херцеговине и Србије, дошло је до пожара на теретном возилу.

Према првим информацијама са терена, пожар је захватио кабину и дио теретног простора камиона, а над мостом се шири густ црни дим.

Због застоја на Рачи и очекиваних вишесатних гужви, сви возачи који планирају прелазак границе између БиХ и Србије позивају се да одмах преусмјере своја возила на алтернативне граничне прелазе, преноси "БЛ Портал".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пожар

Рача

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