Мотоциклиста и пјешак повријеђени у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су повријеђене у саобраћајној несрећи која се у поподневним сатима догодила у сарајевском насељу Ступ, у улици Курта Шорка, потврђено је у Оперативном центру МУП-а КС.
Како се додаје, у несрећи су учествовала два возила, а повријеђени су мотоциклиста и пјешак.
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Према информацијама са мјеста догађаја, аутомобил је ударио достављача хране на мотоциклу, а у овој несрећи повријеђен је и пјешак.
(Аваз)
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