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Мотоциклиста и пјешак повријеђени у саобраћајној несрећи

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05.10.2026 17:49

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Двије особе су повријеђене у саобраћајној несрећи која се у поподневним сатима догодила у сарајевском насељу Ступ, у улици Курта Шорка, потврђено је у Оперативном центру МУП-а КС.

Како се додаје, у несрећи су учествовала два возила, а повријеђени су мотоциклиста и пјешак.

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Према информацијама са мјеста догађаја, аутомобил је ударио достављача хране на мотоциклу, а у овој несрећи повријеђен је и пјешак.

(Аваз)

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Тагови :

Сарајево

МУП Кантон Сарајево

повријеђени

Саобраћајна несрећа

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