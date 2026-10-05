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Ужас у центру града: Након расправе ножем убио суграђанина

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05.10.2026 16:49

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Пљевљак И. Ј. убијен је око 14 часова у центру Пљеваља, у парку преко пута зграде Општине.

Према незваничним сазнањима "Вијести", Пљевљак стар око 30 година, након краће расправе, ножем је усмртио свог нешто мало старијег суграђанина И. Ј.

Из Управе полиције "Вијестима" је незванично речено да је осумњичени "стављен под контролу".

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Према званичним информацијама из пљеваљске болнице, И. Ј. је у ту здравствену установу довезен без знакова живота. Љекари су покушали реанимацију, али без успјеха.

Увиђај је у току, а полиција утврђује све околности и мотиве овог догађаја.

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Тагови :

Пљевља

Црна Гора

Убиство

Убијен мушкарац

напад ножем

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