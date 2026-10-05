Ужас у центру града: Након расправе ножем убио суграђанина

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пљевљак И. Ј. убијен је око 14 часова у центру Пљеваља, у парку преко пута зграде Општине.
Према незваничним сазнањима "Вијести", Пљевљак стар око 30 година, након краће расправе, ножем је усмртио свог нешто мало старијег суграђанина И. Ј.
Из Управе полиције "Вијестима" је незванично речено да је осумњичени "стављен под контролу".
Хроника
Несрећа на екскурзији у Српској, ученица оперсана на УКЦ-у
Према званичним информацијама из пљеваљске болнице, И. Ј. је у ту здравствену установу довезен без знакова живота. Љекари су покушали реанимацију, али без успјеха.
Увиђај је у току, а полиција утврђује све околности и мотиве овог догађаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму