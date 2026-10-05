Тијело мушкарца нађено на пољском путу, сумња се на стравичан узрок смрти

Аутор:АТВ редакција
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На пољском путу недалеко од Мале Чрешњевице, насеља на подручју Питомаче у Вировитичко-подравској жупанији у Хрватској, пронађено је у суботу поподне тијело мушкарца.
Та информација потврђена је у Полицијској управи вировитичко-подравској те су кратко додали да је у току криминалистичко истраживање, пише данас Подравски лист.
Незванично, пронађено је тијело 50-годишњака те се сумња да га је неко прегазио. Више детаља биће познато након што заврши полицијска истрага.
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