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Тијело мушкарца нађено на пољском путу, сумња се на стравичан узрок смрти

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05.10.2026 16:42

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Тијело мушкарца нађено на пољском путу, сумња се на стравичан узрок смрти
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

На пољском путу недалеко од Мале Чрешњевице, насеља на подручју Питомаче у Вировитичко-подравској жупанији у Хрватској, пронађено је у суботу поподне тијело мушкарца.

Та информација потврђена је у Полицијској управи вировитичко-подравској те су кратко додали да је у току криминалистичко истраживање, пише данас Подравски лист.

Незванично, пронађено је тијело 50-годишњака те се сумња да га је неко прегазио. Више детаља биће познато након што заврши полицијска истрага.

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Тагови :

Хрватска

несрећа

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