Драма на лету за Београд: Путници евакуисани из авиона због сумње на бомбу

Аутор:АТВ редакција
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Путници авиона на лету за Београд евакуисани су у Сплиту због сумње на бомбу.
"Стајали смо на писти, а онда је одједном у авион ушло неколико полицајаца, неки у униформама, а неки у цивилу. Кроз прозор сам видио полицијско возило поред авиона", рекао је за Дневник.хр, један од путника.
Он је сједио у 3. или 4. реду", испричао је путник те рекао како је за објашњење питао стјуардесу. "Споменуо је ријеч бомба", појаснила му је.
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Путник је рекао и да је неколико особа од страха само напустило авион, а да је пилот након тога преко разгласа, око 15.40 часова, објавио да сви путници морају да напусте авион због прегледа из сигурносних разлога.
Ради се о авиону компаније Аир Сербиа, који је из Сплита за Београд требало да полети у 15.20 часова.
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