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Драма на лету за Београд: Путници евакуисани из авиона због сумње на бомбу

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05.10.2026 16:26

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Прозор авиона крило авиона
Фото: Pexel/ Brady Knoll

Путници авиона на лету за Београд евакуисани су у Сплиту због сумње на бомбу.

"Стајали смо на писти, а онда је одједном у авион ушло неколико полицајаца, неки у униформама, а неки у цивилу. Кроз прозор сам видио полицијско возило поред авиона", рекао је за Дневник.хр, један од путника.

Он је сједио у 3. или 4. реду", испричао је путник те рекао како је за објашњење питао стјуардесу. "Споменуо је ријеч бомба", појаснила му је.

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Путник је рекао и да је неколико особа од страха само напустило авион, а да је пилот након тога преко разгласа, око 15.40 часова, објавио да сви путници морају да напусте авион због прегледа из сигурносних разлога.

Ради се о авиону компаније Аир Сербиа, који је из Сплита за Београд требало да полети у 15.20 часова.

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Тагови :

Београд

Сплит

Аеродром

евакуација

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