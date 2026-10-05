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Има је само на једном мјесту на свијету: Ова необична риба доноси милионе

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05.10.2026 16:18

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Живописан крупни план разних риба које пливају у језеру, приказујући њихово природно понашање.
Фото: pexels/Alexey Demidov

Постоји само на једном мjесту на планети, живи у необичној сланој и алкалној води, а од ње директно зависи егзистенција око 15.000 људи. Ријеч је о бисерном циплу, ендемској врсти која насељава језеро Ван у Турској и која је постала важан дио локалне економије.

Овогодишње процјене показују да би количина рибе која може да буде изловљена требало да премаши 7.500 тона, док риболов на ову јединствену врсту локалној економији годишње доноси између 12 и 15 милиона долара.

Иза тих бројки, међутим, налази се вишедеценијска прича о заштити врсте која је почела да даје веома конкретне резултате, како преноси турски Хаберлер.

За 20 година порасла за 30 одсто

Бисерни ципал данас је примјетно већи него прије двије деценије.

Мухамет Демир, шеф Одељења за рибарство и аквакултуру Покрајинске управе за пољопривреду и шумарство у Вану, навео је да је прије 15 до 20 година просечна дужина ове рибе износила између 17 и 18 центиметара.

Данас достиже просјечно 22 до 23 центиметра. То представља повећање од око 30 одсто, што надлежни приписују мјерама заштите и подизању свијести становништва о значају очувања врсте.

Посебно важна мјера јесте забрана риболова која се сваке године примјењује од 15. априла до 15. јула, током периода размножавања.

Контроле трају 24 сата дневно

Током тромјесечне забране надзор се спроводи на копну, из ваздуха и на самом језеру, а у контролама учествују пољопривредне службе, жандармерија, обалска стража, полиција и локалне службе.

Контроле су ове године трајале 24 сата дневно, седам дана у недељи. Упркос забрани, заплењено је 20 тона илегално уловљеног бисерног ципла.

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Због недозвољеног риболова кажњена је 181 особа, којима су изречене административне казне у укупном износу од приближно 3,3 милиона турских лира. Заплијењено је и седам металних чамаца, као и 109 различитих комада опреме за риболов.

Од једне врсте живи 15.000 људи

Економски значај бисерног ципла далеко превазилази сам улов. У Вану је регистровано 80 рибарских чамаца који током сезоне раде на језерима Ван и Ерчек, а рибарство је посебно интензивно током зимских мјесеци.

Тада температура воде пада, риба се концентрише на одређеним местима, а због већег садржаја масти и бољег квалитета меса расте и тражња међу потрошачима.

Током лета, са друге стране, топлија вода доводи до тога да се риба распрши на већем подручју, па је улов мањи. Према процјенама надлежних, као и прошле године, и током 2026. године очекује се да расположиви фонд за излов премаши 7.500 тона.

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Од читавог сектора егзистенцију обезбјеђује приближно 15.000 људи, док бисерни ципал привреди Вана годишње доноси између 12 и 15 милиона долара.

Управо због тога надлежни упозоравају да очување ове рибе није само питање заштите једне ендемске врсте.

Позивају становништво да рибу не лови нити продаје током периода размножавања, као ни док је премала за излов, како би јединствени природни ресурс језера Ван остао сачуван и за будуће генерације.

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Тагови :

Риба

новац

Храна

Турска

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