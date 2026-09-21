Узнемирујући снимак кружи мрежама: Велики теретни брод ударио у кинеске рибаре

Аутор:АТВ редакција
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Велики теретни брод дужине 229 метара ударио је у кинески рибарски брод у близини Сингапурског мореуза, а снимак инцидента који се проширио интернетом приказује тренутак судара и посљедице удара.
Инцидент се, према доступним подацима, догодио у четвртак, 17. септембра, док су се два пловила кретала кроз подручје једног од најпрометнијих поморских праваца на свијету.
Панамски брод за превоз расутог терета „Ферст Марго“, дуг 229 метара, и кинески рибарски брод „Лућинг Јуенју 108“, дуг приближно 49 метара, претходно су били усидрени у подручју Сингапура, а према подацима о праћењу бродова оба пловила напустила су своја сидришта отприлике у исто вријеме.
Према писању портала „Маритајм Егзекјутив“, подаци аутоматског идентификационог система (АИС), које је прикупила компанија „Пол стар глобал“, показују да су оба брода потом ушла у систем раздвајања саобраћаја, односно означени пловни коридор кроз Сингапурски мореуз намијењен организовању и безбједнијем одвијању густог поморског саобраћаја.
Снимак који се појавио на интернету, а за који се чини да је настао управо с кинеског рибарског брода, приказује тренутке непосредно прије судара. На видеу се види како се велики теретни брод приближава рибарском пловилу, након чега долази до снажног удара.
Због разлике у величини два брода, посљедице удара на мањем пловилу дјелују посебно изражено. Рибарски брод се у тренутку судара нагло нагиње, док вода прелази преко његовог палубног простора. На снимку се могу видјети и људи на броду који се, након удара, придржавају за дијелове пловила како би задржали равнотежу.
Two videos appear to show the moment a cargo ship crashes into a fishing vessel, with dramatic footage capturing the impact near Singapore. More details: https://t.co/zf72Tjoyej pic.twitter.com/rycdD9QpNY— BBC News (World) (@BBCWorld) September 21, 2026
Видео се завршава убрзо након самог удара, па није могуће на основу снимка утврдити све околности које су претходиле судару нити шта се непосредно након њега догодило с посадама оба брода.
Рибарски брод, према подацима праћења, остао на површини
Подаци о кретању бродова указују на то да кинески рибарски брод није потонуо након судара.
Како наводи „Маритајм Егзекјутив“, АИС сигнал брода „Лућинг Јуенју 108“ наставио је емитовати податке и након инцидента. Према тим подацима, пловило је, како се чини, успјело наставити пловидбу и стигло до оближњег веза.
За сада, међутим, нема јавно доступних података о степену оштећења ни једног ни другог брода.
Такође нема пријављених информација о повријеђенима или погинулима. Према тренутно доступним подацима, у инциденту није било смртно страдалих нити повријеђених особа. Није познато због чега је дошло до контакта између два пловила која су се кретала кроз подручје уређеног поморског саобраћаја.
Сингапурски мореуз један је од кључних поморских праваца који повезује Индијски и Тихи океан и кроз њега свакодневно пролази велики број трговачких, теретних и других бродова.
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