Извођење савремене ласерске методе у лијечењу простате под менторством руског стручњака

Аутор:АТВ редакција
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Универзитетски клинички центар /УКЦ/ Републике Српске први пут ће извести холмијум ласерску енуклеацију простате, савремену минимално инвазивну методу лијечења увећане простате, под менторством еминентног стручњака Олега Бурлакома, начелника Уролошког одјељења Александровске болнице из Санкт Петерсбурга, саопштено је из ове здравствене установе.
Током процедуре биће оперисана три пацијента, чиме УКЦ Републике Српске наставља да уводи савремене методе лијечења и унапређује квалитет здравствене заштите.
У саопштењу из УКЦ- а напомиње се да се ова метода примјењује у лијечењу увећане простате, омогућавајући уклањање вишка ткива које отежава проток мокраће, уз минимално инвазиван приступ.
Посјета еминентног стручњака из Русије организована је са циљем клиничке подршке у спровођењу ласерских процедура за третман бенингне хиперплазије простате ласерским системом.
Из УКЦ позивају представнике медија да испрате овај значајан корак у развоју урологије, те истичу да ће изјаве за новинаре бити дате сутра у 11.00 часова у холу Централног медицинског блока /улаз са хелиодром, преноси Срна.
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