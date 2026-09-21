Шеранић: Нови стандарди за медицинске сестре и техничаре у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић истакао је данас да Мапа пута за унапређење професионалног развоја медицинских сестара и техничара предвиђа стандардизацију и подизање квалитета рада сестринства на свим нивоима здравствене заштите, као и континуирану едукацију овог кадра.
Шеранић је рекао да је Мапа пута развоја сестринства, коју је усвојила Влада Републике Српске, документ који су припремале медицинске сестре и техничари, који су кроз њега планирали развој своје струке.
"Предвидјели смо неколико кључних ствари које се односе, прије свега, на стандардизацију и квалитет рада медицинских сестара и техничара у Републици Српској", изјавио је Шеранић новинарима у Бањалуци прије представљања Мапе пута.
Он је навео да се то односи на примарни, секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите, као и на различите области сестринства, попут рада у породилишту, односно сестара-бабица, педијатријских сестара и сестара које су усмјерене за рад у болницама.
"Говоримо о стандардним оперативним протоколима, начинима функционисања везано за примарну здравствену заштиту, секундарну и терцијарну здравствену заштиту, бази сестринских услуга, развоју компетенција, једног документа који говори шта ради сестра у примарној здравственој заштити, а шта у секундарној и терцијарној", рекао је Шеранић.
Шеранић је напоменуо да се кроз тај документ дефинише и шта ради медицинска сестра која је завршила средњу школу, а шта она која је завршила високу школу, односно факултет.
Он је рекао да су на бази Мапе пута даље развијани центри за обуку и континуирану едукацију медицинских сестара и техничара у Републици Српској, којих је тренутно седам.
"Наш Универзитетски клинички центар Републике Српске је центар који је видео-линком повезан са свим овим другим центрима у Српској како би се континуирана едукација могла одржавати на даљину", рекао је Шеранић.
Шеранић је навео да је све то уоквирено и долази заједно са Комором медицинских сестара и техничара, која би, кроз усвајање Приједлога закона о здравственим коморама, требало да буде основана.
"На бази тога се стиче могућност да сви они који раде у здравственим установама имају одговарајућу лиценцу, одговарају за свој рад. Лиценца, прије свега, штити пацијента, али и онога ко пружа здравствену услугу", рекао је Шеранић.
Вршилац дужности генералног директора Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске Никола Шобот рекао је да је УКЦ формирао едукативни центар који је дио овог пројекта.
"Колико год инсистирамо на томе да појачамо своју бројност у кадру везано за средњи медицински кадар, толико је битно да је тај кадар едукован и да сваког дана радимо на нивоу образованости, стручности, стандардизације", рекао је Шобот.
Шобот је навео да едукативни центар и сервер инсталиран у УКЦ-у дају могућност формирања базе података, али и континуиране едукације средњег медицинског кадра.
"Кроз нову систематизацију, уз подршку Министарства здравља, отворили смо 130 нових радних мјеста за медицинске сестре и техничаре са високом стручном спремом, тако да препознајемо даљу едукацију, образовање и подизање нивоа стандарда и услуга", рекао је Шобот.
Он је напоменуо да се проблем дефицита средњег медицинског кадра рјешава и кроз програм преквалификација, којим ће одређени медицински профили бити преквалификовани у општи медицински кадар, односно медицинске сестре и техничаре.
Шобот је најавио и повећање стипендије за све ученике четвртог разреда средњих медицинских школа у Републици Српској са 200 на 250 КМ.
"Све су то стратешка опредјељења с циљем побољшања и статуса, али и образованости средњег медицинског кадра", рекао је Шобот.
Говорећи о недостатку медицинских сестара и техничара на УКЦ-у Српске, Шобот је навео да тренутно недостаје између 120 и 140 медицинских сестара, односно техничара, како би кадар био на нивоу који би, према стандардима, био идеалан.
Менаџер пројекта "Јачање сестринства у БиХ" Елдин Фишековић рекао је да се данашњем представљању документа у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци одазвало више од 200 представника различитих установа здравственог система из цијеле Српске.
"Представићемо документ који су развиле примарно медицинске сестре и техничари, а којем је циљ трасирати пут развоја сестринства у Републици Српској у наредних десет година", навео је Фишековић, преноси Срна.
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