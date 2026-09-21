Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 1

Аутор:АТВ редакција
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Стижу прве предизборне анкете уочи општих избора у БиХ, а истраживање агенције Метрикс консалтинг (Metrics Consulting) у Изборној јединици 1 показује предност Саве Минића у односу на Бранка Бланушу. Према директно измјереним резултатима, Минић има подршку 45,2 одсто испитаника, а Блануша 36,6 одсто, док је готово сваки пети испитаник још неодлучан.
"Резултати истраживања јавног мњења у Изборној јединици 1 показују да подршку Сави Минићу тренутно даје 45,2% испитаника, док Бранко Блануша биљежи 36,6%. Истовремено, 18,1% испитаника још увијек је неодлучно или није жељело одговорити директно. Управо због тога смо, поред директно измјерених резултата истраживања, примјеном статистичких метода израдили и пројекциони сценарио са мањим удјелом неодлучних бирача", саопштено је из агенције.
Према том сценарију, Саво Минић биљежи 50,2%, Бранко Блануша 42,8%, те нам остаје мањи удио неодлучних испитаника, што указује на разлику од 4.000 до 5.000 гласова у овој ИЈ, у корист Минића.
Важно је нагласити да пројекција није директно измјерен резултат, већ статистички изведен сценарио заснован на резултатима истраживања и дефинисаним претпоставкама модела.
Даље, када је ријеч о избору члана Предсједништва БиХ из Републике Српске, у ИЈ1 Жељка Цвијановић биљежи 44,1%, Небојша Вукановић 20,4%, а Маринко Божовић 13,8%, док је 21,7% испитаника неодлучно или одбија одговор.
"На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 35,5% (очекивани број директних мандата је 2-3), СДС 10,1% (1-2), ПСС 8,0% (1), а ДНС и НПС 6,6% (1) и реално је да седми директни мандат добије нека мања партија, јер је значајан удио испитаника бирао неку другу странку", саопштено је из агенције.
У наредном периоду биће објављени резултати истраживања и за остаје изборне јединице.
Изборна јединица 1 за НСРС обухвата приједорску регију, односно општине Костајница, Козарска Дубица, Крупа на Уни, Нови Град, Оштра Лука и Приједор. Из ове изборне јединице директно се бира седам посланика.
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