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Мацуту уручена Повеља општине Вишеград

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21.09.2026 12:21

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Мацут Повеља Вишеград
Фото: Srna

Премијеру Србије Ђури Мацуту данас је уручена Повеља општине Вишеград за изузетне заслуге у развоју и промоцији ове локалне заједнице, као и због подршке и сарадње од посебног значаја за Вишеград.

Повеља је Мацуту уручена код пјешачког моста на Рзаву чија реконструкција је у току, а за шта је средства обезбиједила "Електропривреда Србије".

Том приликом, начелник Вишеграда Младен Ђуревић уручио је Мацуту и икону Пресвете Богородице.

Мацут је у обраћању рекао да симболика реконструкције моста преко Рзава говори о томе да су Република Српска и Србија повезани на све начине.

"Дрина је кичма која спаја народ подељен овом реком. Дрина нас физички дели, а спајају нас мостови", истакао је Мацут.

Минић и Мацут на Рзаву мост

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Минић и Мацут обишли пјешачки мост на Рзаву чија је реконструкција у току

Он је додао да му је част што је добитник Повеље општине Вишеград, те да ће наставити да гради мостове између народа и држава.

Ђуревић је рекао да је овај мост примјер везе Србије и Републике Српске која се потврђује дјелима.

"Овај пројекат показује добру сарадњу Србије и Републике Српске", рекао је Ђуревић и изразио захвалност Влади Србије, премијеру Мацуту, "Електропривреди Србије" и свима који су учествовали у реализацији пројекта, преноси Срна.

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Тагови :

Ђуро Мацут

повеља

Вишеград

Република Српска

Србија

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