Мацуту уручена Повеља општине Вишеград

Аутор:АТВ редакција
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Премијеру Србије Ђури Мацуту данас је уручена Повеља општине Вишеград за изузетне заслуге у развоју и промоцији ове локалне заједнице, као и због подршке и сарадње од посебног значаја за Вишеград.
Повеља је Мацуту уручена код пјешачког моста на Рзаву чија реконструкција је у току, а за шта је средства обезбиједила "Електропривреда Србије".
Том приликом, начелник Вишеграда Младен Ђуревић уручио је Мацуту и икону Пресвете Богородице.
Мацут је у обраћању рекао да симболика реконструкције моста преко Рзава говори о томе да су Република Српска и Србија повезани на све начине.
"Дрина је кичма која спаја народ подељен овом реком. Дрина нас физички дели, а спајају нас мостови", истакао је Мацут.
Република Српска
Минић и Мацут обишли пјешачки мост на Рзаву чија је реконструкција у току
Он је додао да му је част што је добитник Повеље општине Вишеград, те да ће наставити да гради мостове између народа и држава.
Ђуревић је рекао да је овај мост примјер везе Србије и Републике Српске која се потврђује дјелима.
"Овај пројекат показује добру сарадњу Србије и Републике Српске", рекао је Ђуревић и изразио захвалност Влади Србије, премијеру Мацуту, "Електропривреди Србије" и свима који су учествовали у реализацији пројекта, преноси Срна.
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