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"Град онемогућава отварање вртића у Пискавици"

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21.09.2026 13:05

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Више од 30 малишана у бањалучкој мјесној заједници Пискавица и даље чека упис у вртић, јер град Бањалука онемогућава да обезбијеђени објекат буде у функцији, изјавио је предсједник ове мјесне заједнице Александар Шибаревић.

Шибаревић је рекао да је стари објекат амбуланте реновиран и саниран, захваљујући средствима од 85.000 КМ из Кабинета предсједника Републике Српске и волонтерском раду мјештана.

Он је истакао да су имали усмену сагласност градске власти да почну са градњом, али да су радови након извјесног времена обустављени.

"Наводно, према градској власти не постоји потребна документација. Ово је објекат старе породичне амбуланте која има сву потребну документацију, од грађевинске до употребне дозволе. Није потребна додатна документација, јер радимо само пренамјену објекта, не излазимо из постојећих димензија објекта", објаснио је Шибаревић.

Он је додао да је Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука поднио захтјев надлежном одјељењу и да вјерује да ће на наредној сједници Скупштине града бити донесена одлука о додјели овог објекта Центру.

"Требали смо да будемо прва сеоска мјесна заједница која би имала јавни вртић. Пискавица је територијално једна од највећих мјесних заједница, чак на простору бивше Југославије", напоменуо је Шибаревић.

Он је закључио да би у вртићу постојале јасличка и мјешовита група, преноси Срна.

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Тагови :

Бања Лука

Вртић

Пискавица

Александар Шибаревић

Градска управа Бањалука

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