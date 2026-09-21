"Кућа се гради од темеља, а не од крова": Трамваји из будућности на улице из прошлости

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Отварају се, добро, не отварају се још... Граде се кружни токови, мјесецима, а толико се чека и педесетак обећаних нових аутобуских стајалишта од прошле године. Стајалишта нема, али стижу електрични трамваји и то из Кине.
Ускоро ће бањалучким улицама преко рупа и дотрајалих саобраћајница „пловити“ електрична возила, којима се Бањалучани нису имали прилике возити, бар не у свом граду.
Како је најавио први човјек највећег Града Републике Српске, Драшко Станивуковић, стижу нам електрични аутобуси, а након њих и електрични трамваји.
“Наш тим људи успјешно је завршио посјету и приводи крају све неопходне процедуре за транспорт електричних трамваја који су из Кине кренули према Хамбургу и очекује нас да кроз коју седмицу први трамваји стигну у наш град”, најавио је Станивуковић.
Прије Будимпеште и Љубљане, наставио је он, грађанима Бањалуке биће доступни електрични трамваји.
Можда су се градски оци могли угледати на Кинезе, који преко ноћи рјешавају неке од најзахтјевнијих инфраструктурних пројеката, уређују дотрајале саобраћајнице, изграђују тунеле, али умјесто таквих подухвата одлучили су се ипак за готов производ.
“Током тестне фазе грађани ће имати прилику да испробају овај вид превоза и дају своје мишљење, а по нашој процјени биће нам потребна око четири трамваја”, рекао је Станивуковић.
Добро, дакле ово је све само проба.
Међутим, уз тестни период грађани ће према Станивуковићевим најавама добити и 40 нових аутобуских стајалишта, информације о новом режиму вожње, али то није све!
У понуду је Станивуковић додао и апликацију путем које ће сви корисници градског превоза моћи пратити кретање аутобуса.
Од прве најаве па све до сад, струка и није најсрдачније поздравила новитете, који ће ускоро саобраћати Бањалуком. Стручњаци из области саобраћаја указују на бројне пропусте када је у питању саобраћај и сама инфраструктура у Бањалуци.
Тако наводе да је неопходно обезбиједити инфраструктуру, како би саобраћај функционисао без блокада и застоја, а свједоци смо да је поменути свакодневно оптерећен те вијести попут колапса у граду, гужве и застоја, постали су свакодневница. А шта ће бити кад стигну трамваји и аутобуси.
„Студија јавног превоза из 2023. утврдила је нешто што се у јавном дискурсу ријетко спомиње: учешће јавног превоза у Бањалуци креће се око 10 посто свих путовања. За поређење, у Београду је преко 50 посто, у Бечу 47, у Прагу 54, чак и у Берну, граду упоредиве величине са Бањалуком, тај број је око 31 посто. Циљ из нашег СУМП-а је 20 посто. Да би се тај циљ остварио, систем мора бити другачије постављен. Тренутно имамо неколико приватних превозника без јединственог уговора са Градом, просјечна старост минибуса и аутобуса је преко 16 година, што је двоструко више од европске праксе. Студија експлицитно препоручује снижавање цијене карте, а ми и даље нисмо сигурни да ли се јавни превоз у Бањалуци плаћа или не и да ли је 100% субвенционисан за одређене категорије. Не постоји интегрисана електронска карта, не постоји П+Р систем ни на једној улазној саобраћајници, а паркинг у центру града је превише јефтин, или се уопште не наплаћује због текућих спорова, да би ико рационално бирао аутобус. Проблем није флота, проблем је систем који флоту опслужује. Нове аутобусе увести у стари систем значи ријешити погрешну једначину“, тврди Никола Ћопић вјештак саобраћајне струке.
Било како било, да би се употпунио бањалучки саобраћајни „Дизниленд“ уређују се и кружни токови са плочама на којима се налазе цитати, монументални споменик, и друге инсталације, међу којима ће ускоро саобраћати превозна средства, која немају ни градови у региону, али немају ни девастирану саобраћајну структуру као ону у Бањалуци, а којом се не хвале из Градске управе.
Није проблем само довести возило у град. Треба му обезбиједити и пут којим ће да прође, а то би у Бањалуци могао бити најзанимљивији дио теста.
Грађани ће тако, бар ако све буде ишло по плану, добити прилику да тестирају нови превоз, а можда ће и нови превоз добити прилику да тестира Бањалуку.
Ко ће кога више изненадити, електрични аутобус градске улице или градске улице електрични аутобус, остаје да се види.
За сада је извјесно само да у град стижу возила будућности, а саобраћајна инфраструктура ће, изгледа, морати некако да их сустигне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
38
11
38
11
33
11
30
11
29
Тренутно на програму