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Ови дијелови Бањалуке данас без струје

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21.09.2026 07:14

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Ови дијелови Бањалуке данас без струје
Фото: Уступљена фотографија

Због радова на електромрежи без струје данас ће од девет до 14 часова бити дијелови бањалучких улица Косте Војиновића, Војводе Пере Креце, Пут бањалучког одреда и Косовска, саопштили су из "Електрокрајине".

Насеља Српске топлице, Новоселија, Граб, Бањ брдо, Пискавица, Јосиповићи, Милаковићи и Рекавице остају без електричне енергије од девет до 14 часова. Напајања електричном енергијом неће бити од 09.30 до 12.30 у дијеловима улица Раде Врањешевић и Реље Крилатице. Од осам до 12 часова струје неће бити у дијеловима улица Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар војводе Живојина Мишића, Милана Карановића и Врбаски пут.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Електрокрајина

саопштење

насеља без струје

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