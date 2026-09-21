Ови дијелови Бањалуке данас без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због радова на електромрежи без струје данас ће од девет до 14 часова бити дијелови бањалучких улица Косте Војиновића, Војводе Пере Креце, Пут бањалучког одреда и Косовска, саопштили су из "Електрокрајине".
Насеља Српске топлице, Новоселија, Граб, Бањ брдо, Пискавица, Јосиповићи, Милаковићи и Рекавице остају без електричне енергије од девет до 14 часова. Напајања електричном енергијом неће бити од 09.30 до 12.30 у дијеловима улица Раде Врањешевић и Реље Крилатице. Од осам до 12 часова струје неће бити у дијеловима улица Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар војводе Живојина Мишића, Милана Карановића и Врбаски пут.
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