Српска богатија за 14 беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, по седам дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, у Градишци три, Бијељини двије, те по једна у Зворнику и Приједору.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и три дјечака, Градишци три дјечака, Бијељини двије дјевојчице, Зворнику дјечак, Приједору дјевојчица.
У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Фочи, Требињу, Источном Сарајеву, Невесињу.
У породилишту у Добоју нису били доступни за информације.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч1
Друштво
4 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
19 ч0
Најновије
Најчитаније
11
38
11
38
11
33
11
30
11
29
Тренутно на програму