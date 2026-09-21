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Српска богатија за 14 беба

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21.09.2026 08:14

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, по седам дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, у Градишци три, Бијељини двије, те по једна у Зворнику и Приједору.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и три дјечака, Градишци три дјечака, Бијељини двије дјевојчице, Зворнику дјечак, Приједору дјевојчица.

У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Фочи, Требињу, Источном Сарајеву, Невесињу.

У породилишту у Добоју нису били доступни за информације.

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Тагови :

рођене бебе

Породилишта

Република Српска

мајка

Дијете

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