Данас је Мала Госпојина: Ове обичаје многи и данас поштују

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мала Госпојина, односно Рођење Пресвете Богородице, један је од великих празника Српске православне цркве и празнује се 21. септембра. Овим празником обиљежава се рођење Пресвете Богородице, мајке Исуса Христа.
Према црквеном предању, Пресвета Богородица рођена је од праведних Јоакима и Ане, који су дуго били без дјеце. У старости су се молили Богу да им подари потомство, а њихова молитва је услишена. Из њиховог потомства родила се Марија, која ће постати Богородица.
У црквеном календару Мала Госпојина је велики празник, а 21. септембар 2026. године је мрсни дан.
Рођење Пресвете Богородице у православном предању има посебно мјесто јер представља почетак догађаја који воде ка рођењу Исуса Христа.
Патријарх српски Порфирије је на Малу Госпојину говорио о Богородици као о оној чији су живот обиљежили вјера, молитва, чистота и потпуно предавање Богу.
Због тога се овај празник доживљава као празник радости, наде, породице, материнства и молитве.
Посебно занимљива је прича о родитељима Пресвете Богородице.
Јоаким и Ана дуго нису имали дјеце. Због тога су били изложени подсмијеху и осјећали су велику тугу. Ипак, нису изгубили вјеру, већ су се молили Богу.
Према црквеном предању, њихова молитва је услишена и добили су кћерку Марију.
Зато Мала Госпојина за многе вјернике има посебну симболику, након дугог чекања долази радост, а након молитве и наде стиже благослов.
На овај празник вјерници одлазе у храмове на Свету литургију, моле се Пресветој Богородици и захваљују Богу на свим даровима.
У мјестима у којима су храмови посвећени Рођењу Пресвете Богородице, Мала Госпојина је храмовна слава, па се организују литургије, литије, сабори и трпезе љубави.
У појединим крајевима овај празник је био повод за велика окупљања народа и вашаре, који су временом постали дио локалне традиције.
Некада су се око храмова одржавали народни сабори, а у неким крајевима Мала Госпојина била је и један од дана када су почињала јесења окупљања и свадбе.
У народној традицији Мала Госпојина повезана је са породицом, рађањем и плодношћу.
Посебно су је поштовале жене које су жељеле потомство, а празник је у неким крајевима доживљаван као дан када треба упутити молитву за здравље дјеце и породичну слогу.
Важно је, међутим, нагласити да су таква вјеровања дио народне традиције, а не званичног православног учења.
У народном календару овај празник има и посебно мјесто у вези са промјеном годишњих доба.
Наши преци су Малу Госпојину доживљавали као вријеме када се љето полако завршава, а стижу јесењи дани. Почињале су припреме за хладнији период године, а земљорадници су се припремали за јесењу сјетву.
Због тога се празник у народној традицији везује и за плодност земље, добру жетву и припрему за зиму.
У народу постоји низ вјеровања о томе шта не би требало радити на велике празнике.
Најчешће се говори да на Малу Госпојину не треба обављати тешке физичке послове, свађати се, чинити нешто из злобе или проводити дан у непотребној журби.
Суштина празника, међутим, није у набрајању забрана. Православна традиција наглашава молитву, благодарност Богу, одлазак на богослужење и љубав према ближњима.
Зато се народна правила о томе шта „не ваља“ требају посматрати као дио обичаја и предања, а не као званичне црквене прописе.
Мала Госпојина 2026. године пада у понедјељак и у црквеном календару је означена као мрсни дан.
То значи да празник сам по себи није посни дан. Наравно, вјерници који посте по личном правилу или уз благослов свештеника могу постити.
Мала Госпојина је први велики празник у црквеној години
Рођење Пресвете Богородице има посебно мјесто и у црквеном календару јер се празником Мале Госпојине започиње циклус великих празника који воде ка Христовом рођењу и другим важним догађајима из живота Спаситеља.
Због тога се Мала Госпојина често доживљава као радосни почетак новог црквеног циклуса.
На Малу Госпојину вјерници се могу молити Пресветој Богородици за здравље, мир, породицу, дјецу и помоћ у невољама.
Један од празничних текстова који се пјева на овај дан јесте тропар Рођења Пресвете Богородице:
„Рођење Твоје, Богородице Дјево, радост најави свој васељени, јер из Тебе засија Сунце Правде, Христос Бог наш, Који, разрушивши проклетство, даде благослов и, уништивши смрт, дарова нам живот вјечни.“
Ова молитвена пјесма у средиште празника ставља радост због рођења Пресвете Богородице и доласка Христа.
За вјерника, најважније није испуњавање народних „правила“, већ да празник проведе у миру и молитви.
Ко може, требало би да оде на Свету литургију, помоли се Богу и Пресветој Богородици, захвали на ономе што има и помогне некоме коме је помоћ потребна.
Мала Госпојина подсјећа на то да су вјера, стрпљење и нада важни чак и онда када човјек дуго чека на оно за шта се моли.
Управо је то једна од најљепших порука празника – прича о Јоакиму и Ани подсјећа да се не губи нада и да се радост може појавити онда када јој се човјек најмање нада.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
07
40
07
36
07
32
07
27
07
20
Тренутно на програму