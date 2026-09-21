Тинејџер планирао терористички напад у Бечу, пуштен на слободу, надзире га 20 полицајаца дневно

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Шеснаестогодишњи симпатизер Исламске државе, који иза себе има двије судске пресуде због планирања терористичких напада у Бечу, поново је пријевремено пуштен на слободу.
Младић је сада под непрекидним полицијским надзором, а његов случај аустријски медији описују као примјер неуспјеле дерадикализације. У јавности је први пут споменут у фебруару 2025. године, када је као 14-годишњак планирао напад на бечку жељезничку станицу Вестбанхоф, пише „Кроне цајтунг“.
Тинејџер се радикализовао путем ТикТока, а полиција је заплијенила скице које откривају размјере његових планова. Цртежи су приказивали зграду станице те ликове с мачетама и стројницама како убијају пролазнике и полицајце. На једној од скица пронађена су и упутства за израду бомбе. Материјал за њену израду налазио се у подруму зграде у којој је живио – алуминијумске цијеви, ноге од стола и љепљива трака. Уз то је похранио и заставу с исламским вјерским натписом.
У порукама које је размјењивао с другим радикалом написао је: „Направићу крвопролиће и избости свакога ко ми се нађе на путу.“ Након што је осуђен због сумње на тероризам, прошле јесени пуштен је на условну слободу, која је трајала само четири седмице.
Тинејџер је поново ухапшен након што је у продавници војне опреме покушао да купи борбени нож с оштрицом од 12 центиметара. Нож му је на крају купио рођак који га је чекао испред продавнице.
У марту ове године, тада већ 15-годишњак, поново се нашао пред истим судијом. Историја претраге на његовом заплијењеном мобилном телефону открила је појмове као што су нож, бомба с ексерима, цијевна бомба, „купити мачету“ и „купити сјекиру“. „Желим да умрем као мученик на Божјем путу. Ко то не жели?“, изјавио је током суђења.
Након друге пресуде био је у затвору у Клагенфурту, гдје је величао нападача из Филаха. Иако је затворска психолошкиња још 2025. године упозорила да је младић „изузетно опасан“, он је крајем августа поново пријевремено пуштен на слободу.
Његово пуштање активирало је Управу за заштиту уставног поретка и борбу против тероризма (ДСН). Док званични извори говоре о „одговарајућим мјерама“, странка ФПО открила је да је младић под практично непрекидним надзором.
За то је свакодневно потребно 20 полицајаца, а елитна јединица Кобра стално је у приправности, што представља огромно оптерећење за полицију. Рајнхолд Мајер, посланик ФПО-а и полицијски синдикалац, оштро је критиковао одлуку. „Правосуђе је овдје два пута поступило неодговорно, а цех сада плаћају полицајци“, изјавио је и додао да је случај „доказ потпуне неспособности владе да гарантује безбједност Аустријанаца“, преноси Индекс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч2
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
44
11
44
11
38
11
38
11
33
Тренутно на програму