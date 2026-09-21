Понесите кишобране, стиже и захлађење

Аутор:АТВ редакција
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Промјенљиво и претежно облачно вријеме уз повремену кишу очекује се данас, 21. септембра, у Републици Српској, док ће од уторка услиједити захлађење, уз свјежија јутра и температуре које ће се у вишим предјелима спуштати до четири степена Целзијуса.
Како најављују метеоролози Републичког хидрометеоролошког завода, данас се очекује промјенљиво до претежно облачно вријеме уз сунчане интервале, а понегдје ће током дана бити и пролазне кише или краткотрајног пљуска.
У Херцеговини ће бити више сунца уз повремене облачне периоде, док ће увече бити вјетровито, уз јаке ударе буре. Увече се очекује постепено разведравање са сјевера.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, у другом дијелу дана уз појачане ударе, сјеверних смјерова. На југу ће дувати умјерена, увече и јака бура.
Минимална температура ваздуха биће од 11 до 17 степени, у вишим предјелима око осам степени. Максимална температура ваздуха биће од 21 до 26 степени, на југу до 31, а у вишим предјелима око 19 степени.
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