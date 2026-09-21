Стижу ригорознија правила код камера за брзину: Мијења се "граница одбијања"

Аутор:АТВ редакција
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Камере за брзину на путевима у Хрватској ускоро би могле знатно мање „опраштати“.
Државни завод за мјеритељство (ДЗМ) предложио је нови правилник којим се знатно смањује такозвана безбједносна разлика, односно вриједност која се одузима од брзине коју измјери камера или други уређај.
Приједлог је тренутно на јавној расправи, које траје до 19. октобра, па нова правила још нису на снази. ДЗМ каже да се толеранција смањује зато што су уређаји за мјерење брзине развојем технологије постали прецизнији те је мањи утицај грешке мјерења и руковања уређајем, пише Индекс.
Према важећем правилнику, од измјерене брзине до 50 km/h одузимају се 3 km/h. Код измјерених брзина од 51 до 100 km/h безбједносна разлика износи 10 km/h, док се изнад 100 km/h одузима 10 одсто измјерене брзине, уз заокруживање на већу вриједност.
Нови приједлог уводи знатно мање одбитке и разликује их према начину мјерења.
Код стационарног мјерења, што укључује класичне фиксне камере те друга мјерила која мјере из непомичне тачке, за брзине до 50 km/h и даље би се одузимала 3 km/h.
Но код измјерене брзине од 51 до 100 km/h безбједносна разлика пала би с данашњих 10 на само 5 km/h.
Од 101 до 120 km/h одбијало би се 6 km/h, од 121 до 140 km/h 7 km/h, од 141 до 160 km/h 8 km/h, а затим би се одбитак постепено повећавао за веће брзине.
То у пракси значи да би иста измјерена брзина у неким случајевима возача могла пребацити у виши казнени разред.
Један од најједноставнијих примјера је вожња у насељу гдје је ограничење 50 km/h.
Ако камера данас измјери 60 km/h, од тога се одузима 10 km/h па се за потребе утврђивања прекршаја рачуна брзина од 50 km/h. Према предложеним правилима одбијало би се само 5 km/h, па би мјеродавна брзина била 55 km/h.
За прекорачење до 10 km/h у насељу прописана је казна од 30 евра.
Још је израженији примјер ако камера на путу с ограничењем од 50 km/h измјери 86 km/h.
Према садашњем правилу одбија се 10 km/h, па остаје 76 km/h, односно прекорачење од 26 km/h. За то је казна 130 евра.
По приједлогу би се од 86 km/h одбило само пет километара, па би мјеродавна брзина била 81 km/h. То је 31 km/h изнад ограничења и улази у разред за који је у насељу прописана казна од 390 до 920 евра.
Дакле, иста измјерена брзина могла би због мање безбједносне разлике умјесто казне од 130 евра донијети најмање 390 евра.
Разлика би се осјетила и при већим брзинама. Према садашњем правилнику, ако камера измјери 156 km/h, одузима се 10 одсто, односно 15,6 km/h, што се заокружује на 16. За утврђивање прекршаја тако остаје 140 km/h.
Према приједлогу би се код стационарног мјерења у распону од 141 до 160 km/h одбило само 8 km/h. Код измјерених 156 km/h тако би остало 148 km/h.
На ауто-путу с ограничењем од 130 km/h то би значило прекорачење од 18 km/h. За прекорачење веће од 10 до 30 km/h ван насеља прописана је казна од 60 евра.
Нацрт први пут детаљније разликује и безбједносну разлику зависно од тога мјери ли се брзина из непомичне или покретне тачке.
Код уређаја уграђених у возило које се креће предвиђени су нешто већи одбици него код стационарних камера. Посебна правила предвиђена су за мјерење брзине праћењем возила, какво користе пресретачи.
Код таквог мјерења безбједносна разлика зависила би од дужине дионице праћења: 10 km/h за дионице од 200 до 500 метара, 8 km/h од 501 до 1.000 метара те 6 km/h ако праћење траје на дионици дужој од једног километра.
ДЗМ објашњава да је разлог за промјену технолошки напредак. Наводе да мјерила брзине постају све прецизнија те да на резултате све мање утичу грешке методе мјерења и начин на који оператер користи уређај. Зато сматрају да постојеће безбједносне разлике треба смањити.
Нови правилник уводи и нову категорију уређаја који брзину одређују обрадом фотографије или видео-снимка, без радарског или ласерског зрачења. Мијењају се и захтјеви за софтвер, самопровјеру уређаја и документовање прекршаја.
Важно је нагласити да је правилник засад само приједлог. Јавна расправа завршава 19. октобра, након чега ДЗМ може измијенити текст прије његовог доношења. До тада важе постојеће безбједносне разлике из правилника из 2020. године.
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