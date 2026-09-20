Аутор:АТВ редакција
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Словеначка полиција објавила је нове детаље трагедије код слапа Савица у Бохињу. Седмогодишње дијете удаљило се од породице током повратка са слапа, након чега су се зачули његови крици. Његов 44-годишњи отац кренуо је према мјесту одакле су долазили и том приликом такође пао у дубину. Отац је погинуо, а дијете је тешко повријеђено.
Према подацима Полицијске управе Крањ, ријеч је о четворочланој страној породици која је била у обиласку слапа Савица. Полиција за сада није објавила из које земље породица долази.
На повратку су се зауставили код одморишта са столом и клупама. Седмогодишњак се тада удаљио од осталих чланова породице, а убрзо су зачули његове крике.
Отац је кренуо према мјесту одакле су допирали и том приликом пао у дубину. Спасиоци су њега и дијете пронашли у кориту Савице. Отац је од задобијених повреда преминуо, док је тешко повријеђено дијете хеликоптером превезено у Универзитетски клинички центар (УКЦ) Љубљана.
За сада нема нових званичних информација о здравственом стању седмогодишњака.
Горска служба спасавања Бохињ објавила је да су њихови чланови у тренутку дојаве били на вјежби у непосредној близини, због чега су према мјесту несреће могли кренути готово одмах.
"Спустили смо се према кориту, које се налазило нешто мање од 60 метара испод нас", навели су спасиоци.
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Тачна висина са које су пали дјечак и његов отац за сада није позната.
Дијете су припремили за хеликоптерски превоз, а тијело његовог оца са тешко приступачног терена извукли су помоћу ужади.
Бохињски спасиоци су у осврту на несрећу поручили да су несреће у планинама ријетко посљедица само једне грешке.
"Чешће је ријеч о ланцу околности, случајности и погрешних одлука које се у неком тренутку споје у несрећу", навели су.
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Додали су да се надају што бржем и бољем опоравку дјечака.
Полиција наставља да прикупља информације о свим околностима несреће, након чега ће о својим налазима обавијестити надлежно државно тужилаштво.
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