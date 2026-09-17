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Драма у граду у Српској: Дијете упало у шахт, спасавали га ватрогасци

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17.09.2026 07:37

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Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.
Фото: АТВ

Добојски ватрогасци спасили су дијете које је упало у шахт у граду, саопштено је из подручног одјељења Републичке управе Цивилне заштите.

Дијете је јуче упало у шахт у Улици Филипа Вишњића.

Једна od активности добојских ватрогасаца била је и гашење запаљеног контејнера у Улици Светог Саве.

Поново апелују да их грађани у случају избијања пожара одмах обавијесте, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

шахт

Добој

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