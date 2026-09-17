Драма у граду у Српској: Дијете упало у шахт, спасавали га ватрогасци

Аутор:АТВ редакција
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Добојски ватрогасци спасили су дијете које је упало у шахт у граду, саопштено је из подручног одјељења Републичке управе Цивилне заштите.
Дијете је јуче упало у шахт у Улици Филипа Вишњића.
Једна od активности добојских ватрогасаца била је и гашење запаљеног контејнера у Улици Светог Саве.
Поново апелују да их грађани у случају избијања пожара одмах обавијесте, преноси "Срна".
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