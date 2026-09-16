Нови пожар код Гацка: Ватрогасци на терену

Аутор:АТВ редакција
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Код Гацка у насељу Мрђеновићи избио је пожар ниског растиња који је угрозио и стамбене објекте.
"Ватрогасно-спасилачка јединица Гацко у поподневним сатима упућена је позив за интервенцију у насељу Мрђеновићи, гдје је избио пожар траве и ниског раслиња који је угрозио стамбене и помоћне објекте. Одмах по обавијести на мјесто догађаја упућена је дежурна смјена", наводе из Ватрогасно-спасилачке јединице Гацко.
Како наводе, до доласка ватрогасаца, мјештани су се организовали и заједничким снагама бранили своје објекте од ватрене стихије.
Ватрогасци су по доласку локализовали пожар, док су истовремено штитили угрожене објекте
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