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Нови пожар код Гацка: Ватрогасци на терену

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16.09.2026 21:04

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Пожар код Гацка
Фото: Facebook/Vatrogasno spasilačka jedinica Gacko

Код Гацка у насељу Мрђеновићи избио је пожар ниског растиња који је угрозио и стамбене објекте.

"Ватрогасно-спасилачка јединица Гацко у поподневним сатима упућена је позив за интервенцију у насељу Мрђеновићи, гдје је избио пожар траве и ниског раслиња који је угрозио стамбене и помоћне објекте. Одмах по обавијести на мјесто догађаја упућена је дежурна смјена", наводе из Ватрогасно-спасилачке јединице Гацко.

Како наводе, до доласка ватрогасаца, мјештани су се организовали и заједничким снагама бранили своје објекте од ватрене стихије.

Ватрогасци су по доласку локализовали пожар, док су истовремено штитили угрожене објекте

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Тагови :

пожар

Гацко пожар

Ватрогасци

гашење пожара

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