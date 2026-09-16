Којић: Јелена Тривић нема право да држи лекције о заштити националних интереса

Реагујући на тумачења Тривићеве Пословника о раду Предсједништва БиХ и процедурама о улагању вета, Којић је истакао да српски народ каже да некада није важно шта, већ ко говори.

- Јелена Тривић држи придике о националним интересима и спољној политици Жељки Цвијановић. Да није смијешно, било би жалосно. Јелена Тривић очигледно није пребољела одлазак свог ментора Кристијана Шмита из БиХ, па сада напада све оне које сматра одговорнима за то - рекао је Којић.

Он је оцијенио да ће Тривићева у историји политичког бешчашћа остати упамћена као особа која се грлила са Шмитом у тренутку док се он обрачунавао са Републиком Српском.

- Остаће упамћена и по низу фиктивних функција које је сама себи додијелила - од предсједничке, до премијерске, коју тренутно дијели са Драшком Станивуковићем. Истим оним Станивуковићем којег један дан оптужује за криминал, сутрадан подржава његову предсједничку кандидатуру, а онда опет посвађа око позиције премијера која је иначе обома недостижна - навео је Којић.

Он је додао да је Тривићева особа која се са свим најближим сарадницима посвађала, саму себе дискредитовала, а Републику Српску продала за један цинични осмјех и стисак руке Кристијана Шмита.

- Таква особа нема право да држи лекције било коме, а поготово не Жељки Цвијановић и поготово не о заштити националних интереса којих се давно одрекла - рекао је Којић за Срну.