Казани ће радити пуном паром, ова сорта шљиве богато родила

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Стенлеј је отпорна сорта, чак и најотпорнија међу оним које се узгајају на нашим просторима. Најбоље подноси касне прољећне мразеве, отпоран је на вирус шарке и пламењачу, једино што је више осјетљив на монилију, али, уз редовне мјере заштите, нема већих проблема.
Боље подноси сушу од осталих сорти, што се показало и у овој години, која је можда међу најтежим за воћаре, у историји воћарства.
Плод Стенлеја, иначе, крупан је, до 40 грама, овалан. Често има и дупле плодове. Самооплодна је сорта, али, боље је ако има опрашиваче као што су чачанска љепотица и родна. Није много добар као једини опрашивач главној сорти зато би требало да буде у засаду с још неким сортама.
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Бере се од половине августа па до почетка септембра, мада, у сушнијим годинама као што је ова, може и дуже да остане на стаблу.
Берба у појединим подручјима још траје. Род је добар, иако су плодови већином нешто ситнији. За ову годину интересантно је да је покожица још тврда, тако да би могао још да остане на гранама. Прошле године берба је услиједила раније, а разлог за овогодишњу, продужену, јесте у дуготрајном недостатку падавина што је спријечило нормално сазријевање плодова.
Због тврдоће, неке домаћице избјегавају ову сорту за пекмез јер се дуже кува, али је за сушење изванредна. Погодан је и за потрошњу у свјежем стању. Када је ријеч о ракији, ипак, боље би било да се помијеша с неком сортом.
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Воћари су, иначе, задовољни првим резултатима печења ракије. Плашили су се да ће суша утицати на слабији квалитет плодова, али, први казани, ове године, бацају 10 и више литара, што није лоше имајући у виду вишемјесечни мањак воде.
(Агроклуб)
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