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Минић: Подршка из Сребренице нам је снажан вјетар у леђа

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16.09.2026 17:38

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић поручио је данас да Сребреница има перспективу и да СНСД, као озбиљна политичка партија, може да обезбиједи нова радна мјеста у овој локалној заједници.

"Сребреница је мјесто које нас интересује у сваком смислу те ријечи. Народ овдје има перспективу. Сви политички притисци који су постојали према Сребреници полако јењавају, јер истина излази на видјело", рекао је Минић у разговору са грађанима Сребренице.

Он је навео да је данас током посјете Сребреници разговарано о томе шта ће даље бити урађено, која радна мјеста ће бити отвoрена, гдје ће се инвестирати.

"Не сумњам да ћемо добити подршку народа на изборима, а на то указује и данашњи скуп и енергија", рекао је Минић.

Он је оцијенио да је подршка из Сребренице снажан вјетар у леђа.

"Наш политички правац је јасан - снажне институције, економски развој и заштита интереса Републике Српске на међународној политичкој сцени", поручио је Минић.

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић очекује да Сребреница и Братунац дају допринос великој побједи СНСД-а на предстојећим изборима, како кандидатима за инокосне функције, тако и за посланике у Парламентарној скупштини БиХ и Народној скупштини Републике Српске.

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"Ово је крај који јер много препатио и разумије СНСД јер жели стабилну Републику Српску. А ако то желите не можете имати импровизацију него људе који разумију одређене процесе и колико је важно да браните Српску и отварате врата широм свијета борећи се за потребе наших становника", рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да се не смију заборавити комуналне, социјалне и друге потребе грађана о чему кандидати ове странке и руководство Српске посебно брину и настоје да побољшају стандард становништва.

Цвијановићева је захвалила грађанима Сребренице и Братунца који годинама пружају подршку кандидатима СНСД-а и политикама које воде и истакла да кадар ове странке остаје јединствен у борби да Републику Српску учине мјестом безбједним и бољим за живот свих њених грађана и да изграде снажне институције.

Она је истакла да је одговорност и част представљати народ и Републику Српску и да увијек има на уму да је иза ње застава Републике Српске и да су је Република и њени грађани послали да обавља тај посао.

"Српска је одбрањена и сада треба водити процесе да постане стабилна, а уз подршку наших грађана то ћемо сигурно успјети", поручила је Цвијановићева.

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Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице седам Радован Вишковић рекао је да је Сребреница важан фактор за опстанак Републике Српске.

"Данас смо разговарали са грађанима и замолили их да 4. октобра учине оно што треба, а то је да се у новим свјетским процесима Српска стабилизује и остане трајна јер први пут имамо пријатеље у Америци, Кини, Мађарској, Израелу и многим земљама и то морамо искористити, између осталог, и због 30.000 жртава датих за Српску, као и због покољења која долазе", рекао је Вишковић, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Сребреница

Република Српска

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