Вајбер уводи бесплатно слање новца

Аутор:АТВ редакција
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Слање новца путем четбота (chatbota) представљено је на 10. Форуму напредних технологија у Научно-технолошком парку у Нишу. Пројект се развија у сарадњи с Народном банком Србије и компанијом PayChat, пренијела је агенција Бета.
Директор за стратешка партнерства Константин Костадинов објаснио је да се корисник бесплатно повезује с четботом и својом банкарском апликацијом. Након тога новац може послати једноставно као што шаље поруку, без накнаде за трансфер.
Према његовим ријечима, пројект је најприје развијен у Србији, а постоји могућност да буде уведен и на друга тржишта у регији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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