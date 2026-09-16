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Вајбер уводи бесплатно слање новца

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16.09.2026 18:02

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Вајбер уводи бесплатно слање новца

Слање новца путем четбота (chatbota) представљено је на 10. Форуму напредних технологија у Научно-технолошком парку у Нишу. Пројект се развија у сарадњи с Народном банком Србије и компанијом PayChat, пренијела је агенција Бета.

Директор за стратешка партнерства Константин Костадинов објаснио је да се корисник бесплатно повезује с четботом и својом банкарском апликацијом. Након тога новац може послати једноставно као што шаље поруку, без накнаде за трансфер.

Према његовим ријечима, пројект је најприје развијен у Србији, а постоји могућност да буде уведен и на друга тржишта у регији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вибер

новац

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