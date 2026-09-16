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Малагурски објавио нови филм о Јасеновцу: Од Загреба до Израела потражио одговор на једно важно питање

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16.09.2026 18:09

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Борис Малагурски
Фото: АТВ

Шта остаје када се злочини догоде, свједоци нестану, а сјећање почне да блиједи - управо тим питањем Борис Малагурски отвара свој нови документарни филм Born From Persecution | The Truth About Jasenovac, посвећен Јасеновцу, страдању Срба, Јевреја и Рома у НДХ, али и начину на који се о тој прошлости говори данас.

Филм, који је објављен јуче, води гледаоце од меморијалног комплекса Јасеновац, преко Загреба и Србије, до Републике Српске и Израела. На том путу Малагурски спаја историјске чињенице, разговоре и лична запажања, покушавајући да покаже како догађаји из Другог свјетског рата и данас обликују колективно памћење.

Већ на почетку документарца пажња је усмјерена на Јасеновац и систем прогона који је постојао у оквиру усташке НДХ. У фокусу су прије свега Срби, Јевреји и Роми, али и питање како је могуће да се о једном од најтежих поглавља ратне историје овог простора и данас воде оштре полемике.

Малагурски потом одлази у Загреб, гдје кроз разговоре са грађанима провјерава колико се о Јасеновцу зна међу данашњим становништвом. Тај дио филма отвара и тему историјског ревизионизма и различитих погледа на насљеђе НДХ.

Посебну димензију причи даје одлазак у Израел. Тамо аутор повезује искуство јеврејског народа током Холокауста са страдањем Срба у НДХ и поставља питање да ли је заједничко искуство прогона створило везу између два народа која траје и данас.

Једно од поглавља носи наслов "Final Solution for Serbs", кроз које Малагурски говори о систематском прогону Срба у НДХ. Након тога филм мијења тон и прелази на причу о преживљавању, обнови и опстанку заједница које су претрпјеле огромне губитке.

Документарац се дотиче и распада Југославије, јер Малагурски прошлост не посматра као затворену историјску епизоду. Напротив, покушава да покаже на које начине ратне трауме, сјећања и различита тумачења историје настављају да утичу на односе и идентитете на простору бивше Југославије.

У завршници се све враћа на Јасеновац и питање сјећања. Јер, како поручује филм, проблем није само у томе шта се догодило, већ и у томе шта ће о томе знати генерације које долазе, преноси Срна.

"Born From Persecution" зато није само прича о једном логору. То је документарац о прогону, преживљавању и памћењу, али и покушај да се кроз искуства Срба и Јевреја одговори на питање шта се догађа када друштва почну да заборављају властите најтеже историјске странице.

Малагурски филм завршава поруком да Јасеновац није само мјесто смрти и страдања већ и упозорење будућим генерацијама.

Документарац је за сада објављен на Јутјубу, гдје је од објављивања привукао значајну пажњу гледалаца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Борис Малагурски

Јасеновац

Филм

страдање Срба

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