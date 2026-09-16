Малагурски објавио нови филм о Јасеновцу: Од Загреба до Израела потражио одговор на једно важно питање

Аутор:АТВ редакција
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Шта остаје када се злочини догоде, свједоци нестану, а сјећање почне да блиједи - управо тим питањем Борис Малагурски отвара свој нови документарни филм Born From Persecution | The Truth About Jasenovac, посвећен Јасеновцу, страдању Срба, Јевреја и Рома у НДХ, али и начину на који се о тој прошлости говори данас.
Филм, који је објављен јуче, води гледаоце од меморијалног комплекса Јасеновац, преко Загреба и Србије, до Републике Српске и Израела. На том путу Малагурски спаја историјске чињенице, разговоре и лична запажања, покушавајући да покаже како догађаји из Другог свјетског рата и данас обликују колективно памћење.
Већ на почетку документарца пажња је усмјерена на Јасеновац и систем прогона који је постојао у оквиру усташке НДХ. У фокусу су прије свега Срби, Јевреји и Роми, али и питање како је могуће да се о једном од најтежих поглавља ратне историје овог простора и данас воде оштре полемике.
Малагурски потом одлази у Загреб, гдје кроз разговоре са грађанима провјерава колико се о Јасеновцу зна међу данашњим становништвом. Тај дио филма отвара и тему историјског ревизионизма и различитих погледа на насљеђе НДХ.
Посебну димензију причи даје одлазак у Израел. Тамо аутор повезује искуство јеврејског народа током Холокауста са страдањем Срба у НДХ и поставља питање да ли је заједничко искуство прогона створило везу између два народа која траје и данас.
Једно од поглавља носи наслов "Final Solution for Serbs", кроз које Малагурски говори о систематском прогону Срба у НДХ. Након тога филм мијења тон и прелази на причу о преживљавању, обнови и опстанку заједница које су претрпјеле огромне губитке.
The concentration camp you’ve never heard of — here’s the hidden truth about #Jasenovac, why it matters & how it’s connected to what’s happening today:
https://t.co/gxTlMKmc5P— Boris Malagurski (@malagurski) September 15, 2026
Документарац се дотиче и распада Југославије, јер Малагурски прошлост не посматра као затворену историјску епизоду. Напротив, покушава да покаже на које начине ратне трауме, сјећања и различита тумачења историје настављају да утичу на односе и идентитете на простору бивше Југославије.
У завршници се све враћа на Јасеновац и питање сјећања. Јер, како поручује филм, проблем није само у томе шта се догодило, већ и у томе шта ће о томе знати генерације које долазе, преноси Срна.
"Born From Persecution" зато није само прича о једном логору. То је документарац о прогону, преживљавању и памћењу, али и покушај да се кроз искуства Срба и Јевреја одговори на питање шта се догађа када друштва почну да заборављају властите најтеже историјске странице.
Малагурски филм завршава поруком да Јасеновац није само мјесто смрти и страдања већ и упозорење будућим генерацијама.
Документарац је за сада објављен на Јутјубу, гдје је од објављивања привукао значајну пажњу гледалаца.
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