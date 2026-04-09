Доналд Трамп Млађи у интервју са Малагурским: Српска има огроман потенцијал у енергетици

Република Српска има огроман потенцијал у енергетици, и мислим да је то сјајан прилика за многе америчке компаније да дођу овдје, рекао је Доналд Трамп Млађи, син предсједника САД-а у разговору са Борисом Малагурским.
"Мислим да треба да искоритити ресурсе које имате, једна од ствари која се стално истиче је огроман потенцијал у енергетици. Видимо шта се дешава у утрци за вјештачкој интелигенцију и информатичке капацитете, а у основи свега, са које год стране посматрате се налази енергија. Ако имате неискоришћени енергетски потенцијал и можете да га развијате овдје, уз високо образовано становништво које не очекује да буде плаћено милион, а да не ради ништа и да се не појављује на послу једном у двије недјеље - имате вриједне људе, имате образоване људе, имате животни стандард који се може одржати вез финансијског слома мислим да је то сјајна прилика да многе америчке компаније, велике технолошке компаније и дата центри дођу овдје, искористе ту енергију и граде у складу са тим и ослоне се на људе који имају и знање и вољу да то све изнесу и по стручности и по радној етици. И мислим да је то заиста изузетна прилика", рекао је Трамп.
Син америчког предсједника се у разговору са Малагурским дотакао навода које су медији пласирали да је "Трамп руски агент". Све су то бесмислице, али у свим тим нападима дошао је од изражаја наш "трамповски" карактер, каже Трамп Млађи.
"Мислим да је генетика. Рекао бих да је "трамповски" карактер дошао до изражаја. Водити бизнис је тешко, али је политика је сасвим другачији свијет. Сви ти напади, сва та бесмисленост, мислим да су само ојачали моју ријешености када је све почело. Када смо већ ушли у то, испоставило се да се добро сналазим за микрофоном, па сам кренуо у кампању, а онда када дођете на власт, одједном сте "руски агент". Онда сам размишљао, данас сам се сликао са 1.000 људи, мора да је међу њима био и неко такав. Желио сам да вјерујем да ту заиста има нечега. Ако ФБИ нешто каже, ако ЦИА тако тврди, мора да је истина, а испоставило се да је потпуна бесмислица", рекао је Трамп.
Он каже да су Бог, породица и отаџбина за његову породицу веома важни.
"Мислим да када одрастате у одређеној породици и у одређеном окружењу, борите се за оно у шта вјерујете. Очигледно је да су Бог, породица и отаџбина за нас као породицу изузетно важни - одувијек је било тако. То су вриједности које су нам усађене од најранијег дјетињства и опет није лако. Многи једноставно немају снаге за то, али ми имамо ту срећу да можемо да истрајемо и наставимо даље. Понекад, агресивност друге стране , та мржња и злоба заправо више појачавају него што гуше енергију која нам је потребна да издржимо и истрајемо.
Син предсједника САД-а је посјетио Бањалуку на позив Игора Додика, организационог секретара СНСД-а и сина Милорада Додик, а Трамп се осврнуо са паралелу између њих двојице и породица.
"Дјелује да су веома сличне. Не познајем довољно добро историјски контекст, али дјелује да постоји паралела. Залажете се за оно у шта вјерујете, изложени све прогону од стране љевице, имате невладине организације финансиране преко УСАИД-а, који промовишу "воук" идеологију или комунизам, али нажалост не познајем довољно све детаље. Америчку политику разумијем прилично добро и када је ријеч о мањим регионима свијета, ту већ нисам толико упућен, али дјелује да има доста сличности и могу то да разумијем јер сам и сам прошао кроз то", каже Трамп.
Трампова администрација је укинула финансирање УСАИД-а, који је како каже Доналд Млађи, једна од највећих превара над америчким народом када је ријеч о трошењу новца.
"То је једна од највећих превара над америчким народом када је ријеч о трошењу новца пореских обвезника на искључиво политичке циљеве, све под изговором да се чини добро широм свијета. Када је Маск почео да истражује видјели смо разне ствари. Рецимо, 25 милиона долара за обрезивање у Мозамбику... Онда човјек помисли, па не дјелује да то снижава цијену горица или намирница нити помаже Американцима. Када мало дубље загребете видите да се тако финансирају њихови блиски људи, који онда та средства враћају у САД. Видите шта се дешава, обилазите у кампању најтврђе републиканске савезне државе и кажете, немогуће да неко ко заостаје 40 бодова према анкетама, ипак прикупља више новца од свог противника, који је ту годинама, који је веома популаран и веома конзервативан, и то у односу пет према један. Кажете себи, како је то могуће, није ми јасно? Открили смо како, дакле, новац се није само, да тако кажем, враћао Демократској странци у САД. То је случај и са новцем за Украјину, гдје се велики дио враћао у Бајденову кампању. Тај новац се користио за ширење "воук" агенде широм свијета. Ту се ради о стотинама милиона долара, чак и милијарду долара", каже Трамп.
Он се дотакао и тога како се шири један комплетан наратив о Србима и овом простору.
"Постоји тај наратив, знате кад читате разне ствари и на првих 97 страница претраге на Гуглу, видите свашта, било да је ријеч о овим просторима или о Србији, а онда дођете и разговарате са људима. Ја долазим из пословног свијета, али се разговор увијек некако окрене ка политици и људи постављају питања јер мислим да су бизнис и политика тијесно повезани. Као што сам рекао, без добре политичке добрих јавних политика, нема ни добрих прописа, а без одговарајућег регулаторног оквира који ће омогућити да будете успјешни, ништа се не може постићи. Постоји наратив који се конструише, а који није у складу са ставовима људи. Када разговарате са људима, видите да су те политике популарне. Људи их желе. А замислите шок. Већина разумних људи, посебно у Источној Европи не вјерују да мушкарци могу тек тако да постају жене нити да САД троше 100 милиона долара како би то учили дјецу у школама. Када проведете вријеме на терену, схватите да здрав разум ипак још увијек превладава, али то није лака борба поготово када видите количине новца који у то улаже", каже Трамп.
