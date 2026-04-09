Иза решетака у Српској 16 жена: Од убистава до изборне крађе

Иза решетака у Републици Српској налази се 16 жена, од којих најмлађа има 25, а најстарија 67 година, кажу у Министарству правде.
Смјештене су у Одјељењу за затворенике женског пола који се налази у Казнено-поправном заводу у Источном Сарајеву.
У затвору су због кривичних дјела тешко убиство, убиство, неовлаштена производња и промет опојне дроге, те злоупотреба службеног положаја или овлашћења, пише Глас Српске.
Из Министарства су навели да су неке од њих осуђене због кривичних дјела превара или обмана при добијању кредита, угрожавање јавног саобраћаја, противправног одузимања слободе у помагању, изборне преваре, фалсификовања новца и давања лажног исказа.
Додали су да у Одјељењу за затворенике женског пола није забиљежен пораст жена у односу на претходни период и да нема ниједне породиље која издржава затворску казну.
