Бранка има 102 године, преживјела је Други свјетски рат, Голи оток, логоре и има само једну поруку за све нас

Живот дужи од једног вијека ријеткима је дан, а они који га доживе постају живе хронике времена које ни једна књига не може у потпуности забиљежити. Управо такву причу носи Бранка Иличковић Ђукић, 102-годишња бивша професорица филозофије која данас живи у Дому старих у Подгорици, а чија је животна исповијест дирнула јавност.
У првој епизоди документарног серијала “Доживјети стоту”, емитoваног у продукцији РТЦГ-а, Бранка доноси интиман и искрен поглед на властити живот, прожет суптилном иронијом и тихим хумором. Њена прича није само лична, већ и снажно свједочанство бурних историјских раздобља кроз која је прошла.
Посебно занимљив детаљ из њеног живота јесте чињеница да рођендан никада није славила, све до своје стоте године. “Никада се у нашој породици, не само у нашој него ни у породицама наших пријатеља, није славио рођендан. Дошла сам у дом и то је за причу. Овдје сам први пут у животу прославила рођендан и то када сам напунила сто година. То је први пут. Требало је живјети сто година да бих га коначно прославила. Ето, то је тај живот”, рекла је Бранка.
Њено животно искуство обиљежено је тешким и изазовним периодима. Преживјела је Други свјетски рат, прошла кроз Голи оток, затворе и логоре, те вријеме провела и у партизанским шумама. Упркос свему, задржала је прибраност и јасноћу мисли која и данас оставља снажан утисак. “Да сам бирала, не бих могла тежи живот и догађаје одабрати него што сам их проживјела. Преживјела сам један тежак губитак, погинуо ми је брат у рату. Одрекла сам се љубави и то ме пратило цијелог живота, зато што нисам била искрена рећи што осјећам. Мислим да људи требају рећи што осјећају и како се осјећају. Ако крију, мислим да је то велика грешка за њих”, објашњава Бранка.
Бројне реакције
Осим тешких животних лекција, Бранка се присјетила и ситница које су јој доносиле радост. “Нисам никада била лијепа, а нисам се ни шминкала. Вољела сам помаде и мирисе”, признала је с осмијехом.
Исјечак емисије убрзо се проширио друштвеним мрежама и на службеној страници Радио Телевизије Црне Горе прикупио бројне реакције гледалаца. Коментари су углавном били испуњени дивљењем према Бранкиној бистрини, достојанству и начину изражавања
“Како фокусирано прича, бистар ум. Ја се с 40 погубим и не знам што сам рекла”, “Прва мисао кад сам видјела овај снимак била је колико је лијепа ова жена”, “Са 102 године оваква прибраност, ток ријечи, господско понашање. Немам ријечи. Велики респект.”, “Ово је примјер природне љепоте! Елоквентна, мудра, бистрог ума, дама”, били су само неки од коментара испод објаве na званичној страници Радио телевизије Црне Горе (RТCG).
