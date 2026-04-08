Негро узео инфлацију у своје шапе:​ Како је један пас надмудрио економисте

АТВ
08.04.2026 21:43

Црни пас мијења лишће за кексиће. Поред њега стоје двије жене за пултом.
Фото: Printscreen/Instagram/pubity

У Колумбији се појавио нови финансијски геније - пас луталица по имену Негро, који је одлучио да је вријеме да инфлацију узме у своје шапе.

Умјесто новца, користи лишће. Да, добро сте прочитали - лишће. Еколошки, одрживо и потпуно збуњујуће за економисте.

Након што је пажљиво пратио студенте како купују грицкалице, Негро је закључио: "Ако они могу с папиром, могу и ја са зеленилом."

И тако је почео долазити на пулт, уредно остављати лишће и чекати своју наруџбу као прави господин.

Особље продавнице је одлучило да не руши овај иновативни финансијски систем, па су му повремено "продавали" колачиће - наравно, уз контролу да не претјера и не покрене властиту продавницу.

Данас је Негро локална звијезда и вјероватно једини пас који је успјешно прешао на потпуно природну валуту. Банке га још нису контактирале, али питање је времена, преносе Независне.

Тагови :

пас

Пас луталица

Инфлација

Економисти

Колумбија

