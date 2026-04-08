Негро узео инфлацију у своје шапе:​ Како је један пас надмудрио економисте

У Колумбији се појавио нови финансијски геније - пас луталица по имену Негро, који је одлучио да је вријеме да инфлацију узме у своје шапе.
Умјесто новца, користи лишће. Да, добро сте прочитали - лишће. Еколошки, одрживо и потпуно збуњујуће за економисте.
Након што је пажљиво пратио студенте како купују грицкалице, Негро је закључио: "Ако они могу с папиром, могу и ја са зеленилом."
И тако је почео долазити на пулт, уредно остављати лишће и чекати своју наруџбу као прави господин.
Особље продавнице је одлучило да не руши овај иновативни финансијски систем, па су му повремено "продавали" колачиће - наравно, уз контролу да не претјера и не покрене властиту продавницу.
Данас је Негро локална звијезда и вјероватно једини пас који је успјешно прешао на потпуно природну валуту. Банке га још нису контактирале, али питање је времена, преносе Независне.
