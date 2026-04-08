ЗдравиЈа Самит 29. априла: Сазнајте тајне дуговјечности од најбољих у региону

08.04.2026 21:25

Слика приказује модерну и пажљиво дизајнирану сценографију за догађај под називом „zdraviJa summit“.
Бањалука ће 29. априла бити домаћин "ЗдравиЈа Самита", једнодневне конференције која у средиште пажње ставља дуговјечност и квалитет живота.

Овај догађај окупиће водеће регионалне стручњаке, али и све оне који теже да унаприједе своје здравље, подигну ниво енергије и усвоје квалитетније свакодневне навике. О визији, програму и циљевима саммита разговарали смо са оснивачицом платформе "ЗдравиЈа", Наташом Митровић.

Осам година чекања на прави тренутак

Идеја о оваквом догађају сазријевала је пуних осам година, а Митровићева истиче да је још тада жељела покренути озбиљну причу о здрављу и начину живота. Иако је платформа у међувремену организовала бројне догађаје, они су углавном били затвореног типа.

"Увијек је постојало велико интересовање јавности, што је био пресудан разлог да овај пут направимо искорак и суммит отворимо за све. Сада су се коначно поклопили заједница, теме и прави тренутак", истиче Наташа.

Дуговјечност као питање квалитета, а не само квантитета

Централна тема конференције је дуговјечност, али не само у смислу броја година, већ начина на који их живимо. Према ријечима организаторке, дуговјечност представља енергију, менталну јасноћу и баланс кроз све животне фазе, а циљ је ову глобално актуелну тему приближити домаћој публици на конкретан и примјењив начин.

Спој науке и практичног искуства

Оно што овај суммит издваја од класичних конференција јесте сам приступ. Умјесто пасивног слушања предавања, програм је осмишљен да повеже науку са практичним савјетима који се могу одмах примијенити. Теме обухватају исхрану, ментално здравље, међуљудске односе и енергију, јер је здравље резултат свих наших избора.

На сцени ће се појавити еминентна имена из области медицине, психологије, спорта и исхране. Међу говорницима су Јелена Станивуковић, Татјана Поповић, Снежана Паучинац, Мона Маличевић, Јована Квржић, те многи други стручњаци који посједују способност да комплексна знања пренесу јасно и једноставно.

Више од предавања - потпуно искуство

ЗдравиЈа Суммит је замишљен као цјеловито искуство. Посјетиоци ће моћи упознати брендове који промовишу здрав начин живота, испробати нове производе и повезати се са истомишљеницима. Као посебан додатак, биће организована и велика наградна игра за све учеснике.

На крају, Митровићева наглашава да је основна жеља да људи са собом понесу инспирацију, али и спремност на акцију.

"Не вјерујем у велике промјене преко ноћи, већ у мале кораке који дугорочно праве огромну разлику. Ако неко након суммита промијени макар једну навику, наш циљ је испуњен", закључује Митровићева.

Улазнице за ЗдравиЈа Суммит су већ у продаји, а своје мјесто можете осигурати путем овог линка: https://www.kupikartu.ba/karte/event/7707/zdravija-summit

