Оливер годинама злостављао усвојену кћерку

08.04.2026 21:21

Један мушкарац у Њемачкој седам година је злостављао свог сина и усвојену ћерку. Све је почело кад је д‌јечак имао 13, а д‌јевојчица 10 година.

Оливер Б. (46) злостављао је своју поћерку чак 973 пута, рекла је тужилац Ане Хартман.

Снимао ју је и фотографисао током злостављања, наводи се у оптужници и додаје да ју је злостављао и у школи у којој ради као чистач, пише Билд.

Злостављао је и свог сина, присиљавајући га да врши сексуалне радње над полусестром. Пред малољетним пријатељима своје својене ћерке претварао се да има 21 годину, наговарао их да му пошаљу голе фотографије преко мрежа Телеграм и Снепчет, које је потом користио за уцјењивање д‌јеце. Полиција је пронашла 160 сати д‌јечје порнографије на његовим уређајима.

Признао кривицу

"Мислио сам да сам све видио. Ово надмашује све што је икада дошло пред овај суд", рекао је судија Холгер Пребстел.

"Ако желите да учините д‌јеци услугу, поштедите их њиховог свједочења", апеловао је судија након што се оптужени мушкарац бранио ћутњом.

Ускоро је, након паузе, адвокат одбране најавила да њен клијент ипак признаје све оптужбе.

Дојава стигла из САД

Истражиоци су пронашли Оливера Б. захваљујући дојави из САД. Национални центар за несталу и експлоатисану д‌јецу, кроз сарадњу с Метом (Фејсбук, Инстаграм, Воцап), открио је д‌јечју порнографију и пријавио ИП адресу Савезној канцеларији криминалистичке полиције (БКА).

У децембру 2024. године, полицајци су накнадно претражили породични дом и пронашли оно што су тражили. Наставак суђења заказан је за 14. април.

Метју Пери

Свијет

Осуђена жена која је ''убила'' Метјуа Перија

Више из рубрике

Глумац Метју Пери.

Свијет

Осуђена жена која је ''убила'' Метјуа Перија

11 ч

0
Трамп шаље делегацију на разговоре са Ираном

Свијет

Трамп шаље делегацију на разговоре са Ираном

11 ч

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Свијет

Бијела кућа: Ормуски мореуз је отворен, нетачни наводи иранских медија

11 ч

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанјаху: Иран је слабији него икада

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

15

Бранка има 102 године, преживјела је Други свјетски рат, Голи оток, логоре и има само једну поруку за све нас

08

14

Брачни пар из САД-а након 70 година проведених заједно преминуо у размаку од девет сати

07

54

Непознате околности: Дјевојка пала са око 20 метара висине

07

48

Несметано одвијање саобраћаја

07

46

Гробари изашли на Плави мост и послали посљедњу поруку Душку Вујошевићу

