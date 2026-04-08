Оливер годинама злостављао усвојену кћерку

Аутор:АТВ
Један мушкарац у Њемачкој седам година је злостављао свог сина и усвојену ћерку. Све је почело кад је дјечак имао 13, а дјевојчица 10 година.
Оливер Б. (46) злостављао је своју поћерку чак 973 пута, рекла је тужилац Ане Хартман.
Снимао ју је и фотографисао током злостављања, наводи се у оптужници и додаје да ју је злостављао и у школи у којој ради као чистач, пише Билд.
Злостављао је и свог сина, присиљавајући га да врши сексуалне радње над полусестром. Пред малољетним пријатељима своје својене ћерке претварао се да има 21 годину, наговарао их да му пошаљу голе фотографије преко мрежа Телеграм и Снепчет, које је потом користио за уцјењивање дјеце. Полиција је пронашла 160 сати дјечје порнографије на његовим уређајима.
"Мислио сам да сам све видио. Ово надмашује све што је икада дошло пред овај суд", рекао је судија Холгер Пребстел.
"Ако желите да учините дјеци услугу, поштедите их њиховог свједочења", апеловао је судија након што се оптужени мушкарац бранио ћутњом.
Ускоро је, након паузе, адвокат одбране најавила да њен клијент ипак признаје све оптужбе.
Истражиоци су пронашли Оливера Б. захваљујући дојави из САД. Национални центар за несталу и експлоатисану дјецу, кроз сарадњу с Метом (Фејсбук, Инстаграм, Воцап), открио је дјечју порнографију и пријавио ИП адресу Савезној канцеларији криминалистичке полиције (БКА).
У децембру 2024. године, полицајци су накнадно претражили породични дом и пронашли оно што су тражили. Наставак суђења заказан је за 14. април.
