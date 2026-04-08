Бијела кућа: Ормуски мореуз је отворен, нетачни наводи иранских медија

08.04.2026 20:46

Бијела кућа у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Иран је увјерио Сједињене Америчке Државе да је Ормуски мореуз отворен, упркос наводима медија да је Техеран поново затворио тај пловни пролаз, изјавила је данас портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит.

- Ово је случај када је оно што говоре јавно другачије од онога што се дешава. Данас смо видјели пораст саобраћаја у мореузу - рекла је Ливит на брифингу за медије у Бијелој кући, јавља Си-Ен-Ен.

Према њеним ријечима, амерички предсједник Доналд Трамп спреман је да преговара са Ираном, али је то условљено тиме да Ормуски мореуз остане отворен без икаквих ограничења.

- Све док Ормуски мореуз остане отворен без ограничења или кашњења, ови изузетно осјетљиви и сложени преговори ће се одвијати иза затворених врата током наредне двије недјеље - рекла је Ливит, оцјењујући да је прекид ватре у рату против Ирана побједа за САД.

Ливит је навела да ће на преговоре са Ираном у Пакистану предстојећег викенда САД представљати потпредсједник Џеј Ди Венс и специјални изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер, истичући да ће прва рунда разговора бити одржана у суботу ујутру.

Према њеним ријечима, план од 10 тачака који су Иранци првобитно предложили био је "фундаментално неозбиљан, неприхватљив и потпуно одбачен", након чега је Иран понудио "разумнији и потпуно другачији и сажет план".

- Идеја да ће предсједник Трамп једноставно прихватити иранску листу жеља као споразум је потпуно апсурдна - рекла је Ливит, додавши да оно што Иран говори јавно често је "веома другачије" од онога на шта пристане у приватним разговорима.

Она је истакла да Трампове црвене линије по том питању, односно окончање обогаћивања Уранијума у Ирану, нису промијењене.

Потврдила је да Либан није дио споразума о прекиду ватре, као и да је то било предочено свим странама.

Агенција Фарс је претходно објавила да су иранске снаге затвориле Ормуски мореуз, као одговор на нападе Израела на Либан упркос двонедјељном примирју које је на снази тек неколико сати.

(Танјуг)

