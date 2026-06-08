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Пао док је прелазио пјешачки, па му испао пиштољ пред полицијом!

Аутор:

АТВ
08.06.2026 10:19

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Пиштољ, оружје
Фото: Pexels

Мушкарцу из Дечана одузет је пиштољ након што је пао док је прелазио пјешачки прелаз, а оружје му испало из појаса.

Како је саопштила тзв. косовска полиција, полицајци су се налазили у близини и примјетили инцидент, након чега су мушкарца привели у полицијску станицу ради саслушања.

Том приликом је, како се наводи у саопштењу тзв. косовске полиције, од њега одузет пиштољ, као и девет метака.

"Док је осумњичени мушкарац прелазио пјешачки прелаз, пао је, а из појаса му је испао пиштољ. Полиција се налазила у близини, па је осумњичени одведен у полицијску станицу на разговор. Од њега је одузет пиштољ са девет метака. Након саслушања, по налогу тужиоца, осумњичени је пуштен у редовном поступку", наводи се у саопштењу тзв. косовске полиције.

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Оружје и муниција су заплењени, док ће се против мушкарца поступак наставити редовним путем.

(Телеграф/КОХА)

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Тагови :

пиштољ

Полиција

Косово и Метохија

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