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Меси има најлакши пут ка титули у историји Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 17:40

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Меси на утакмици с Алжиром
Фото: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Групна фаза Свјетског првенства завршена је претходне ноћи, а одмора нема, пошто ћемо већ у недјељу гледати први сусрет шеснаестине финала Канада – Јужна Африка.

Од свих фаворита, чини се да су у групној фази финалисти са посљедњег Мундијала Француска и Аргентина, највише показали. Ако у виду имамо да Лионела Месија и другове очекује никад лакша нокаут фаза, домети су заиста високи за браниоца титуле.

Актуелни свјетски шампион ће у шеснаестини финала играти против Зеленортских Острва у Мајамију. Након дебитанта, они се укрштају са најслабијим паром шеснаестине финала.

У случају пласмана у осмину финала, Аргентина ће играти против побједника дуела Аустралија – Египат. У четвртфиналу би ривали "гаучосима" могли да буду Швајцарска, Алжир, Колумбија, Гана . Чини се никада лакши потенцијални пут до полуфинала!

Уколико стигну до полуфинала, Аргентину би могао да сачека један од великих фаворита за титулу, али не и они највећи. У том дијелу жријеба налазе се Бразил, Јапан, Мексико, Еквадор, Енглеска, Обала Слоноваче, Норвешка и Демократска Република Конго. Наравно, у полуфиналу се и очекују неке јаче селекције, али у њиховом дијелу жреба нису ни Француска, ни Португал, ни Шпанија, ни Њемачка...

Заиста се чини, посебно у овом формату са једном нокаут рундом више у односу на претходне, да Аргентина има никада лакши пут ка одбрани пехара.

(Телеграф)

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Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

Свјетско првенство 2026

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