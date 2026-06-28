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ФК БСК: Бојан Пузигаћа нови тренер, надамо се Премијер лиги БиХ

Аутор:

Андреј Кнежевић
28.06.2026 15:05

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Бојан Пузигаћа нови тренер, надамо се Премијер лиги БиХ
Фото: Ustupljena fotografija

Бојан Пузигаћа именован је за шефа стручног штаба ФК БСК, а бањалучки „романтичари“ под командом новог тренера у понедјељак крећу са припремама за нову сезону.

Нестрпљив је Пузигаћа да крене са радом, а истиче да је спреман за све изазове који га чекају. Фудбалери БСК-а у прошлој сезони освојили су шампионску титулу у Републици Српској, а још увијек чекају коначу одлуку Комисије за лиценцирање клубова Н/ФС БиХ око наступа у Премијер лиги БиХ. У БСК-у не крију да се надају позитивном исходу, али спремни су да прихвате сваку одлуку.

„Ми крећемо само са једним циљем за почетак, а то је да се што боље спремимо за нову сезону. Од екипе очекујем максималан приступ сваком тренингу, а већ у уторак ћемо да знамо у којем рангу такмичења ћемо да наступимо. Драго ми је што сам поново у БСК-у за који ме вежу лијепе успомене из тренерске каријере и надам се да ћемо да наставимо тамо гдје смо стали. Од првог дана припрема желим да усадим екипи побједнички менталитет који ће нам бити идеја водиља кроз сезону.“ рекао је Пузигаћа.

Коцкице играчког мозаика тек треба да се склопе у потпуности, али БСК је задржао окосницу тима из прошле сезоне. Дарко Љубојевић, предсједник БСК-а каже да ће бити промјена унутар тима, а највљује и промјене унутар самог руководства клуба.

„Оно што мене радује је да је здрава атмосфера унутар клуба и да се БСК коначно вратио тамо гдје му је мјесто-у друштво водећих клубова у Републици Српској. Освајањем шампионске титуле ударили смо печат на минули рад, а сада желимо да направимо корак више. Именовањем Бојана Пузигаће за шефа стручног штаба желимо да задржимо тренерски квалитет у нашим редовима, а сада нам предстоји коначно склапање играчког кадра. Сигурно је да ће бити долазака, али и одлазака. Не журимо и желимо да направимо квалитетан тим који ће бити спреман за све изазове. Оно што морам да кажем је и да нас у току седмице очекује и клупска скупштина и већ сада могу да најавим промјене унутар Управног одбора клуба, али о свему ћемо да обавијестимо јавност на вријеме.“ каже Љубојевић

Да ли ће фудбалери БСК-а заиграти у Премијер лиги питање је на које ће се одговор дати у уторак. Љубојевић каже да је клуб спреман за нови такмичарски искорак уколико му за то буде дата прилика.

„БСК може да одговори премијерлигашким захтјевима и ја се надам да ћемо добити „зелено свјетло“ за наступ у Премијер лиги БиХ. За нас би то био велики корак напријед, али исто тако свјесни смо и да наступ у елитном рангу са собом доноси и веће обавезе у сваком смислу. Ипак, могу да кажем да смо ми спремни и да имамо капацитет да се одмјеримо са најбољим клубовима у БиХ. Наравно, неће бити ни смак свијета уколико останемо у прволигашком каравану Републике Српске.“ рекао је Љубојевић

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Тагови :

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Бојан Пузигаћа

тренер

Фудбал утакмица

бањалучки романтичари

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