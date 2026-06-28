Највећа драма или најсрамнија намјештаљка у историји Мундијала?! Планета гледа у чуду

Аутор:АТВ редакција
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Постоје утакмице које остану уписане у историју фудбала. Неке се памте по добром, неке по лошем. А меч Алжира и Аустрије на Мундијалу 2026. године ући ће у анале и велико је питање како ће се памтити!
Неки ће рећи да је ово била највећа драма, док ће други бити мишљења да је у питању најсрамнија намјештаљка у историји фудбала. И - вјероватно ће и једни и други имати добре аргументе да тврде да су у праву у овој расправи!
Увертира меча бацала је озбиљну сумњу на намјештаљку и договор. Због новог система такмичења којим је ФИФА омогућила озбиљне калкулације у групној фази, Алжир и Аустрија били су у ситуацији да одиграју неријешено и прођу групу заједно, једни као другопласирани, а други као једна од осам трећепласираних селекција. Пораз није одговарао ником и у том случају највише би профитирао Иран који је чекао крајњи исход и дрхтао до буквално посљедње секунде.
Аустрија је повела голом Марка Арнаутовића у 28. минуту, да би Рафик Белгали изједначио у 45. минуту и на полувремену је резултат био онај који је и читава планета очекивала - неријешен. У наставку Аустрија поново стиже до предности голом Марсела Сабицера у 55. минуту, али је Алжир очекивано изједначио већ пет минута касније преко Ријада Мареза.
Играо се 90. минут када је Узбекистанац Танташев, судија овог меча, одредио да ће се играти четири минута у надокнади. У трећем минуту - неочекивана драма! Марез се изненада нашао сам испред голмана Аустрије и погодио је за 3:2 и то је био резултат који Аустријанце шаље кући. Многи су се изненадили, повјеровали у космичку правду која ће Иран послати у нокаут фазу, вјеровали су да од договора нема ништа, да за минут колико је остало у надокнади не може пуно тога да се промени... А онда - нови шок!
Аустрија је прво имала једну шансу, промашила је, Алжир је брзо остао без поседа, а у шестом од четири минута надокнаде (не шалимо се, тако је било), Србин у дресу Аустрије, Саша Калајџић, постиже погодак за 3:3 и руши снове Иранцима, а шаље Алжир на Швајцарску и своју репрезентацију на Шпанију у шеснаестини финала!
Неки би рекли највећа драма, неки најсрамнија намештаљка. И, тешко да се може против обе констатације...
Да све буде занимљивије потрудиле су се и кладионице које су пред меч обориле квоту на "икс" (неријешен исход) на 2,05. Квота за неријешен исход углавном је преко три, тако да је јасно да се овако нешто могло очекивати... На крају, "икс" се и десио, а меч Алжир - Аустрија ући ће у анале фудбала и дефинитивно ће се о њему причати.
Селектор Аустрије, Ралф Рагник, оштро је демантовао наводе да је меч против Алжира намјештен.
Он је отворио душу на конференцији за медије.
"О томе нема ни говора. Одиграли смо праву финалну утакмицу и нико није могао ни да претпостави да ће се завршити са 3:3. Наш једини циљ био је пласман у наредну рунду. Успјели смо у томе и једино је то битно. Вријеме је за славље, које ће сигурно почети већ у авиону."
Како би ућуткао критичаре и доказао да је све било регуларно, искусни стратег је сликовито описао драматичну завршницу:
"Ништа слично у каријери нисам доживио. Када примите гол за 3:2 у надокнади, углавном сте отписани. Чињеница да смо успјели да се вратимо из мртвих је просто невјероватна. Много коцкица је морало да се поклопи. Играчи су дали посљедњи атом снаге. Након њиховог трећег гола сви смо занемели, али оно што је услиједило након тога било је у холивудском стилу."
Аустријанце у осмини финала чека паклен задатак против Шпаније, а селектор је свјестан да екипа не сме да понавља старе грешке.
"Приказали смо добре ствари и постигли три гола, али смо се такође суочили са озбиљним проблемима у игри. Често нисмо дјеловали добро на терену. Морамо добро да анализирамо овај меч и подигнемо ниво игре", искрен је Рангник.
Утиске након инфаркт завршнице изнио је и везиста Марсел Сабицер, који је сликовито описао олакшање цијеле нације и послао је поруку навијачима:
"Вјерујем да су сви у Аустрији до посљедњег секунда држали дах. Сада кући могу слободно да наставе да пију од среће. Што се мене тиче, ја сам потпуно мртав од умора."
(Курир)
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