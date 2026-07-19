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Ушла у супротан смјер на ауто-путу у Њемачкој: Двије особе погинуле у несрећи

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 10:51

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Двије особе су погинуле, а троје д‌јеце задобило је повреде опасне по живот у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила током ноћи на ауто-путу А45 у њемачкој покрајини Хесен.

Према саопштењу полиције, 34-годишња жена је код укључења Флорштат ушла на ауто-пут возећи у супротном смјеру. Неколико минута касније њен аутомобил се великом брзином директно сударио са возилом којим је, прописно лијевом траком у правцу Ханауа, управљао 70-годишњи мушкарац.

Мушкарац је остао заглављен у смрсканом аутомобилу и преминуо је на мјесту несреће од задобијених повреда.

Жена која је изазвала несрећу преминула је нешто касније у болници.

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У њеном аутомобилу налазили су се и њен 39-годишњи супруг, као и њихово троје д‌јеце узраста од 10 до 15 година. Сви су задобили изузетно тешке повреде.

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Д‌јеца су, према наводима полиције, и даље у критичном стању. И она су остала заглављена у возилу, из којег су их извукли ватрогасци, након чега су хеликоптерима хитне помоћи превезена у болнице.

Ауто-пут А45 у Њемачкој био је у потпуности затворен током увиђаја, а полиција наставља истрагу како би утврдила све околности ове трагедије, преноси Телеграф.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Њемачка

погинули

вожња у контра смјеру

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