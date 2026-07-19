Ушла у супротан смјер на ауто-путу у Њемачкој: Двије особе погинуле у несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле, а троје дјеце задобило је повреде опасне по живот у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила током ноћи на ауто-путу А45 у њемачкој покрајини Хесен.
Према саопштењу полиције, 34-годишња жена је код укључења Флорштат ушла на ауто-пут возећи у супротном смјеру. Неколико минута касније њен аутомобил се великом брзином директно сударио са возилом којим је, прописно лијевом траком у правцу Ханауа, управљао 70-годишњи мушкарац.
Мушкарац је остао заглављен у смрсканом аутомобилу и преминуо је на мјесту несреће од задобијених повреда.
Жена која је изазвала несрећу преминула је нешто касније у болници.
У њеном аутомобилу налазили су се и њен 39-годишњи супруг, као и њихово троје дјеце узраста од 10 до 15 година. Сви су задобили изузетно тешке повреде.
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Дјеца су, према наводима полиције, и даље у критичном стању. И она су остала заглављена у возилу, из којег су их извукли ватрогасци, након чега су хеликоптерима хитне помоћи превезена у болнице.
Ауто-пут А45 у Њемачкој био је у потпуности затворен током увиђаја, а полиција наставља истрагу како би утврдила све околности ове трагедије, преноси Телеграф.
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