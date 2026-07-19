Љето распалило цијене кирија, износи незамисливи

Аутор:АТВ редакција
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Љето је распалило цијене кирија у највећем граду Републике Српске Бањалуци, па тако најам стана постаје незамислив луксуз за многе грађане који станују у овом граду.
Тржиште некретнина у Бањалуци већ дуже вријеме биљежи рекорде, а ситуација са изнајмљивањем станова постала је један од највећих изазова за све који немају ријешено стамбено питање.
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Цијене које су почетком године важиле за изузетно високе, доласком љетног таласа потражње постале су стандард и доња граница испод које је немогуће пронаћи пристојан кров над главом.
Прегледом тренутне понуде на огласима јасно је да се распон цијена креће од неколико стотина до преко 1.000 КМ, при чему су кирије у појединим насељима скочиле за 10 до 15 одсто у односу на зимски период.
За оне са дубљим џепом, Бањалука нуди ексклузивне некретнине за које је психолошка граница од 1.000 КМ у строгом центру потпуно пробијена.
У новоизграђеним комплексима у центру мањи пентхауси и луксузно опремљени станови од 50 до 60 квадрата достижу астрономске цифре од 1.300 до 1.400 КМ мјесечно, и то без укључених режија.
Ови станови нуде врхунски комфор од подног гријања, до пажљиво бираног намјештаја и приватних гаражних мјеста која се неријетко доплаћују додатних 150 КМ. Власници ових некретнина циљају искључиво пословне људе или странце на дужи период, захтијевајући уговоре од минимално годину дана и астрономске кауције у износу од 3.000 КМ.
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Са друге стране, за потпуно реновиран стан од 63 квадрата у строгом центру у једној од старијих зграда са видео-надзором и специјалним намјештајем, потребно је издвојити 1.000 КМ.
Највећа потражња и најжешћа борба на тржишту тренутно се води за станове у Борику, околини Кампуса и Економског факултета. Студенти бјесомучно трагају за смјештајем са буџетом од око 500 КМ плус режије, али понуда на терену показује да је такве опције готово немогуће пронаћи.
Средњи сегмент некретнина претрпио је највећи талас поскупљења. Тако се данас комплетно реновиран двособан стан од 40 квадрата близу центра, у згради без лифта издаје за 800 КМ. Исту цијену од 800 КМ држе и комфорнији двособни станови од 65 квадрата на Старчевици. Чак и минијатурни двособни станови од свега 32 квадрата у новијим зградама са лифтом у подножју Старчевице држе цијену од 550 КМ, док се трособни станови од 55 квадрата на истој локацији крећу око 700 КМ, пише "СрпскаИнфо".
У потрази за иоле повољнијим рјешењима, многи се окрећу новијим насељима попут Аде. Тамо се намјештен стан од 45 квадрата у новоградњи може изнајмити за 650 КМ плус режије. Ипак, иако су станови нови, подстанари се овдје суочавају са озбиљним проблемима великим саобраћајним гужвама на источном транзиту током шпица и лоше развијеном пратећом инфраструктуром.
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Грађани који су приморани на максималне компромисе бирају гарсоњере у склопу приватних кућа са засебним улазом. Примјера ради, гарсоњера од 35 квадрата са терасом на Петрићевцу, удаљена око три километра од центра данас кошта 550 КМ. Повољније варијанте од 300 до 400 КМ резервисане су искључиво за нереновиран смјештај у насељима попут Паприковца и Буџака.
Једина преостала опција за минималан буџет јесте најам засебних соба од десетак квадрата са сопственим купатилом и одвојеним улазом, какве се у Обилићеву могу пронаћи и за 250 КМ.
С обзиром на то да се ближи крај љета и долазак новог, масовног таласа студената, притисак на бањалучко тржиште некретнина ће тек доживјети врхунац, што би ионако високе кирије могло додатно зацементирати.
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