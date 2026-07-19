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Лед се може лопатом купити: Страшно невријеме у дијелу Српске

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 20:26

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Невријеме у Сребреници
Фото: Screenshot

Након што је јуче невријеме похарало већи дио централне и источне БиХ, нестабилно вријеме наставило се и данас.

Главнина непогода данас се премјестила према сјеверу и сјевероистоку Босне, а снажан олујни систем погодио је подручје општине Сребреница.

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Посебно је погођено подручје Коњевић Поља, гдје је падао крупан лед. Из тамошње мјесне заједнице објавили су фотографије посљедица невремена, уз поруку:

"Лед се може лопатом по путу купити“.

Метеоролози су раније упозорили да ће током послијеподнева и вечери на сјеверу и сјевероистоку Босне бити услова за локално јача невријеме, уз појаву града, обилне падавине у кратком периоду и јаке до олујне ударе вјетра, пише Аваз.

Грађанима се савјетује опрез, посебно у подручјима гдје се очекују интензивни пљускови и нагло погоршање временских прилика.

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