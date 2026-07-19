Лед се може лопатом купити: Страшно невријеме у дијелу Српске

Аутор:АТВ редакција
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Након што је јуче невријеме похарало већи дио централне и источне БиХ, нестабилно вријеме наставило се и данас.
Главнина непогода данас се премјестила према сјеверу и сјевероистоку Босне, а снажан олујни систем погодио је подручје општине Сребреница.
Бања Лука
Киша стигла у Бањалуку, грми око града
Посебно је погођено подручје Коњевић Поља, гдје је падао крупан лед. Из тамошње мјесне заједнице објавили су фотографије посљедица невремена, уз поруку:
"Лед се може лопатом по путу купити“.
Метеоролози су раније упозорили да ће током послијеподнева и вечери на сјеверу и сјевероистоку Босне бити услова за локално јача невријеме, уз појаву града, обилне падавине у кратком периоду и јаке до олујне ударе вјетра, пише Аваз.
Грађанима се савјетује опрез, посебно у подручјима гдје се очекују интензивни пљускови и нагло погоршање временских прилика.
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