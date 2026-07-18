Др Ранко Рајовић у Требињу: Предавање "Дјеца у дигиталном свијету - Будућност образовања"

Аутор:АТВ редакција
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Познати неуронаучник за развој дјеце и аутор НТЦ система учења, др Ранко Рајовић, одржаће у понедјељак, 20. јула, у 20 часова, у Позоришној сали Културног центра Требиње предавање под називом "Дјеца у дигиталном свијету - Будућност образовања".
Улаз на предавање је бесплатан.
Како дигитално окружење утиче на развој дјеце? Како се мијења начин на који дјеца уче, размишљају и развијају пажњу? Шта родитељи, васпитачи и наставници могу да ураде како би помогли дјеци да развију своје потенцијале?
Током предавања публика ће имати прилику да чује више о развоју дјечјег мозга, значају кретања и игре, развоју концентрације, креативности и логичког размишљања, али и о грешкама које одрасли често несвјесно праве током одрастања и образовања дјеце.
У времену у којем су екрани и дигиталне технологије постали неизоставан дио дјетињства, све је важније питање како дјецу припремити да у дигиталном свијету правилно расту, уче и развијају своје способности.
Предавање је намијењено родитељима, васпитачима, наставницима, професорима, али и свима који желе боље да разумију изазове одрастања и образовања дјеце у савременом добу.
Организатор предавања је "Центар за развој физичке и духовне културе" Требиње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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