Пех за пехом: Мушкарац из БиХ папрено кажњен у Њемачкој

Коментари:0
Полицијска станица саопштила је да је касно синоћ, 17. јула, добила дојаву да неко у насељу у Echingu непрестано лупа по улазним вратима једне стамбене зграде у овом њемачком насељу.
Према наводима, тиме је реметио ноћни мир станара. Патрола је на лицу мјеста затекла 41-годишњег мушкарца са држављанством Босне и Херцеговине. Он је објаснио да је цимер, вјероватно случајно, закључао заједнички стан, а он је заборавио кључ. Међутим, то је била само "увертира".
Испред зграде је, према полицијском извјештају, био паркиран аутомобил са свјежим траговима судара на предњем дијелу. Мушкарац је рекао да га је управо ту паркирао.
Током разговора полицајци су код њега осјетили "јак мирис алкохола". Због тога је урађен алкотест, који је показао вриједност од преко 1,1 промил. Сходно процедури, држављанин БиХ се морао подвргнути вађењу крви. Али ту се прича није завршила, преносе Независне новине.
По налогу тужилаштва полиција је одузела возачку дозволу овом 41-годишњаку. Упркос детаљној потрази, до сада није утврђено гдје се тачно догодила саобраћајна незгода која је оставила трагове на возилу, наводи полиција. Сам возач није могао да се сјети куда се кретао. Против њега је поднијета кривична пријава због сумње на вожњу у алкохолисаном стању. У том контексту му пријети висока новчана казна, као и одузимање возачке дозволе за територију Њемачке.
Србија
Драма на небу: Авион из Солуна улетео у олују
Најновије
22
06
22
00
21
55
21
41
21
30
Тренутно на програму