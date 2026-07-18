Издата упозорења за више од 100 милион људи

Аутор:АТВ редакција
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Упозорење због лошег квалитета ваздуха издато је за више од 100 милиона људи широм Сједињених Држава, док се дим од шумских пожара у Канади шири ка југу и представља опасност по њихово здравље, преноси Ен-Би-Си њуз.
Стотине шумских пожара који горе у Канади створиле су густ облак дима који прекрива велике дијелове САД, од Милвокија до Вашингтона, доносећи ваздух који је штетан по здравље.
Више од 800 шумских пожара тренутно гори широм Канаде, са великим жариштима у Онтарију, у близини границе са Минесотом.
Топлотни талас који је захватио Сјеверну Америку задржава тај нездрави ваздух и носи га ка југу.
Ваздух испуњен димом носи са собом одређене здравствене ризике, а америчка Агенција за заштиту животне средине процјењује степен загађености.
Вриједности индекса квалитета ваздуха од 100 или више на скали до 500 указују на то да је ваздух нездрав и да може да штети здрављу људи.
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Неки градови у САД, укључујући Чикаго, Детроит, Милвоки, Питсбург и Вашингтон, забиљежили су вриједности изнад 200 и јуче су се нашли на врху свјетске листе градова са најлошијим квалитетом ваздуха.
У дијеловима Мичигена, Охаја и Висконсина, вриједности су јуче биле изнад 300, а стручњаци су савјетовали грађанима да избјегавају активности на отвореном.
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