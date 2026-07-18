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Пронађен мртав припадник МУП-а Србије

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 19:52

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

У мјесту Горња Ријека, на подручју општине Рудо, пронађен је мртав Василије Лаловић (33) из Доње Ријеке.

Према информацијама Полицијске управе Фоча, пријављено је да је Лаловић смртно страдао пуцњем из пушке М59 "ПАП", преноси Провјерено.

На лицу мјеста извршен је увиђај, а дежурни мртвозорник је констатовао да је ријеч о самоубиству.

О свему је обавијештен дежурни тужилац, који је наложио обдукцију тијела ради утврђивања свих околности овог случаја.

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Тагови :

пронађено тијело

МУП Србије

Рудо

Полиција

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