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Мушкарац извршио самоубиство, огласило се Тужилаштво

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 12:51

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

На подручју насеља Сухи До у Коњицу током ноћи је мушкарац починио самоубиство, потврђено је за Радио Коњиц из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.

Догађај је полицији пријављен у 2.40 сати, након чега су на мјесто догађаја изашли полицијски службеници Полицијске управе Коњиц и дежурни тужилац Сања Шурковић.

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Тужилац је потврдила да је увиђај обављен, док су поједине истражне радње настављене и током јутра.

Полицијски службеници настављају предузимати даљње оперативне мјере и радње ради утврђивања свих околности догађаја.

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Тагови :

Самоубиство

Коњиц

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