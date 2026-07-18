Мушкарац извршио самоубиство, огласило се Тужилаштво

Аутор:АТВ редакција
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На подручју насеља Сухи До у Коњицу током ноћи је мушкарац починио самоубиство, потврђено је за Радио Коњиц из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.
Догађај је полицији пријављен у 2.40 сати, након чега су на мјесто догађаја изашли полицијски службеници Полицијске управе Коњиц и дежурни тужилац Сања Шурковић.
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Тужилац је потврдила да је увиђај обављен, док су поједине истражне радње настављене и током јутра.
Полицијски службеници настављају предузимати даљње оперативне мјере и радње ради утврђивања свих околности догађаја.
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