Украдене паре из кафића, полиција експресно идентификовала осумњиченог

Аутор:АТВ редакција
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М.П. из Мркоњић Града осумњичен је да је у четвртак, 16. јула, украо новац из једног угоститељског објекта у овој општини, саопштено је из Полиције.
Полицији је крађа пријављена 1у четвртак, а већ у петак идентификован је осумњичени.
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"16. јула 2026. године, у Полицијску станицу Мркоњић Град пријављено је да је непознато лице или више њих ушло у унутрашњост угоститељског објекта у Мркоњић Граду, и том приликом према изјави оштећеног отуђило новац у износу од 1 330,00 КМ", саопштено је из Полиције.
Одмах по сазнању да је извршено наведено кривично дјело, а на основу оперативног рада на терену и прикупљених информација, полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град дошли су до сазнања да постоје основи сумње да је наведено кривично дјело извршио М.П. из Мркоњић Града.
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О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука под чијим надзором се предузимају све даље мјере и радње.
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