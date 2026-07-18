Logo

Украдене паре из кафића, полиција експресно идентификовала осумњиченог

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 09:16

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

М.П. из Мркоњић Града осумњичен је да је у четвртак, 16. јула, украо новац из једног угоститељског објекта у овој општини, саопштено је из Полиције.

Полицији је крађа пријављена 1у четвртак, а већ у петак идентификован је осумњичени.

Кристина Пантелић

Република Српска

Kћерка Бранка Пантелића – Пантера, легендарног команданта Пантерa: Tата је био лудо храбар човјек

"16. јула 2026. године, у Полицијску станицу Мркоњић Град пријављено је да је непознато лице или више њих ушло у унутрашњост угоститељског објекта у Мркоњић Граду, и том приликом према изјави оштећеног отуђило новац у износу од 1 330,00 КМ", саопштено је из Полиције.

Одмах по сазнању да је извршено наведено кривично дјело, а на основу оперативног рада на терену и прикупљених информација, полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град дошли су до сазнања да постоје основи сумње да је наведено кривично дјело извршио М.П. из Мркоњић Града.

Камионом се забио у бензинску пумпу

Свијет

Камионом се закуцао у продавницу на бензинској пумпи

О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука под чијим надзором се предузимају све даље мјере и радње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пљачка

Крађа

Полиција

Мркоњић Град

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу.

Хроника

Још једна трагедија у Српској: Једна особа се утопила у Сави

15 ч

0
Полиција, увиђај

Хроника

Убиство у Лакташима 26 година без одговора: Ко је убио Душанку Теодоровић Тривић?

15 ч

4
Драма у Прњавору: Дијете се гушило у базену, хитно превезено на УКЦ

Хроника

Драма у Прњавору: Дијете се гушило у базену, хитно превезено на УКЦ

17 ч

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Хроника

Трагедија у Србији: Утопио се младић (20)

17 ч

0

  • Најновије

11

25

Дијете пало у рупу пуну воде и угушило се

11

21

Бернс: Српском патријарху омогућити да слободно улази на Косово

11

14

Спремни милиони: Отворене пријаве за подстицаје за повећање плата

11

04

Влада Српске оштро демантовала медије у ФБиХ: Премијер није споменуо оружје

10

44

Преминуо легендарни Бањалучанин Дарко Гуњић Гуња

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима