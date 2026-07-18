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Уништен главни центар за АИ: Иран напао америчке војне објекте

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 09:34

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Напад Ирана у Саудијској Арабији
Фото: Screenshot / X

Иранска војска саопштила је да је извела серију напада на америчке војне објекте у Бахреину, Саудијској Арабији и Јордану.

Оружане снаге Ирана навеле су да су са више балистичких ракета и дронова уништиле главни центар за вјештачку интелигенцију у Бахреину, као и складишта горива.

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Према наводима иранске државне телевизије, војска је ракетама гађала ваздухопловну базу "Принц Султан" у саудијској покрајини Ел Харџ, као и ваздухопловну базу "Мувафак Салти" у Јордану, у којој су стациониране америчке снаге.

Додаје се да је војска употребом дронова и ракета зауставила четири танкера која су покушала да прођу кроз Ормуски мореуз у оквиру спровођења поморске блокаде тог пловног пута, преноси "Срна".

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