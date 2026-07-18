Уништен главни центар за АИ: Иран напао америчке војне објекте

Аутор:АТВ редакција
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Иранска војска саопштила је да је извела серију напада на америчке војне објекте у Бахреину, Саудијској Арабији и Јордану.
Оружане снаге Ирана навеле су да су са више балистичких ракета и дронова уништиле главни центар за вјештачку интелигенцију у Бахреину, као и складишта горива.
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Према наводима иранске државне телевизије, војска је ракетама гађала ваздухопловну базу "Принц Султан" у саудијској покрајини Ел Харџ, као и ваздухопловну базу "Мувафак Салти" у Јордану, у којој су стациониране америчке снаге.
Додаје се да је војска употребом дронова и ракета зауставила четири танкера која су покушала да прођу кроз Ормуски мореуз у оквиру спровођења поморске блокаде тог пловног пута, преноси "Срна".
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