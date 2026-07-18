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Хаотични снимци: Торнадо превртао камионе на ауто-путу

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 08:00

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Торнадо у Француској превртао камионе
Фото: Screenshot / X

Снажан торнадо погодио је централни дио Француске након таласа екстремних временских прилика изазваних олујама и високим температурама.

На удару невремена нашли су се и возачи на ауто-путу А72, сјеверно од Сен Етјена, гдје су снажни удари вјетра превртали тешке теретне камионе.

На друштвеним мрежама појавио се снимак који приказује разорну снагу торнада и драматичне сцене на путу, док се возила боре са орканским вјетром.

Француска је данима на удару врелине и температура од 40 степени, а доток влажне ваздушне масе са Атлантика довео је до стварања снажних олуја, чак и уз опасност од торнада, преноси "Телеграф".

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Тагови :

торнадо

невријеме

Француска

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