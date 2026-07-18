Хаотични снимци: Торнадо превртао камионе на ауто-путу

Аутор:АТВ редакција
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Снажан торнадо погодио је централни дио Француске након таласа екстремних временских прилика изазваних олујама и високим температурама.
На удару невремена нашли су се и возачи на ауто-путу А72, сјеверно од Сен Етјена, гдје су снажни удари вјетра превртали тешке теретне камионе.
L'autoroute A72 a été coupée au nord de Saint-Etienne ce soir suite au passage de la tornade qui a renversé deux poids-lourds.— Keraunos (@KeraunosObs) July 16, 2026
Vidéo de TL7. pic.twitter.com/ZOKhP1d1Vo
На друштвеним мрежама појавио се снимак који приказује разорну снагу торнада и драматичне сцене на путу, док се возила боре са орканским вјетром.
🌪️ L'orage supercellulaire qui a touché la Loire a généré une tornade au nord de Saint-Étienne à hauteur de l'Hôpital Nord ! Des dégâts sont signalés. (© Mathis Tosalli) pic.twitter.com/jnbbLsIrA0— Météo Express (@MeteoExpress) July 16, 2026
Француска је данима на удару врелине и температура од 40 степени, а доток влажне ваздушне масе са Атлантика довео је до стварања снажних олуја, чак и уз опасност од торнада, преноси "Телеграф".
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