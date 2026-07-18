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У Српској рођено 36 беба, међу њима и близанци

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 08:28

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 36 беба, међу којима је и један пар близанаца, речено је Срни у породилиштима.

У породилишту у Бањалуци рођено је 13 беба, у Добоју пет, у Бијељини и Градишци по четири, у Источном Сарајеву три, у Зворнику, Фочи и Бијељини по двије, а у Приједору једна беба.

У Бањалуци је рођено шест дјечака и седам дјевојчица, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини по два дјечака и двије дјевојчице, у Градишци три дјевојчице и један дјечак, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и један дјечак, у Зворнику двије дјевојчице, у Фочи два дјечака, у Требињу близанци - дјечак и дјевојчица, а у Приједору један дјечак.

У породилишту у Невесињу није било порода.

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